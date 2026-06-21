Ейск обогнал Анапу по стоимости аренды жилья для туристов

Ейск обогнал Анапу этим летом по стоимости аренды жилья для туристов на фоне роста спроса и обновления инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин.

"Ейск обогнал по стоимости аренды Анапу. На этот курорт в последние годы очень сильно растет спрос, в среднем на 20% в год, как следствие, выросли и цены. За три года они увеличились примерно на 50%. Курорт активно развивается, на нем открываются новые апарт-комплексы, гостиницы, рестораны, зоны для отдыха и спорта. Курорт стал особенно востребован у семей с детьми, став для многих альтернативой Анапе", - сказал собеседник агентства.

По данным аналитиков сервиса, аренда жилья в Ейске для туристов этим летом составляет в среднем 4 490 рублей (+14% за год) за сутки, в Анапе - 4 280 рублей (+12%).

В целом цены на краткосрочную аренду жилья на курортах Краснодарского края выросли за год на 6%, до 5 900 рублей за сутки. Дороже всего аренда жилья обойдется в Геленджике - в среднем в 6 870 рублей за сутки (+11% за год). Далее следуют Дагомыс со ставкой 5 980 рублей (+4%) и курорт Кабардинка - 5 960 рублей за сутки (+19%). Сочи занимает четвертое место среди популярных курортов - 5 900 рублей в сутки (-1%).

"Если в прошлые годы Сочи опережал по размеру ставки только Геленджик, то этим летом его уже обогнали Дагомыс и Кабардинка. А в Сочи цены не растут, этим летом они на уровне прошлого года. Это связано с большим объемом предложения на курорте и высокой конкуренцией", - пояснил Мусин.

В Лазаревском аренда в среднем составит 5 480 рублей за сутки (+5%), в Голубицкой - 5 470 рублей (+20%), в Новороссийске - 4 150 рублей (+5%).