Загородные дома заняли 92% бронирований на выходные в июне

Коттеджи и загородные дома заняли 92% бронирований на июньские выходные. Об этом говорится в материалах "Авито Путешествий", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Все больше путешественников предпочитают проводить праздники на природе: спрос на аренду загородных домов вырос на 17% по сравнению с прошлым июнем. Популярнее всего коттеджи и дома - на них приходится 92% доли бронирований", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила 13,1 тыс. рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах (19,4 тыс. рублей), а самыми бюджетными оказались дачи (8,2 тыс. рублей) и глэмпинги (9 тыс. рублей).

"Загородный отдых летом становится все более востребованным: путешественники хотят провести праздники вдали от городского шума. Отдыхают россияне всей семьей: в квартирах на праздниках останавливались три человека, включая одного ребенка, а в загородных домах - компания из шести человек, обычно с двумя детьми", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "Авито Путешествий" Владислава Сакина.

Дома снимали большими компаниями, в среднем на шесть человек. Большинство путешественников останавливались в домах на один день, но в таунхаусах и на базах отдыха - в среднем на 2 дня. Чаще всего загородные дома бронируют в Московской и Ленинградской областях, Башкортостане, Краснодарском крае и Челябинской области. За год топ направлений не изменился, но интерес к отдыху в Подмосковье вырос на 36%. Наиболее заметную динамику спроса на загородное жилье в праздники показала Пензенская область (+165%), а также Кировская (+90%), Саратовская (+71%), Смоленская (+67%) и Мурманская (+61%) области.