Краевой оперштаб опроверг информацию о химическом загрязнении Черного моря

Накануне в социальных сетях появилась информация о росте химических загрязнений в Чёрном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном уровне паразитов в реках региона.

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В частности, эксперты Роспотребнадзора отметили резкий скачок концентрации опасных соединений: если в 2016 году уровень химического загрязнения у берегов Кубани не превышал 1,22%, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 12,59%. В оперштабе Кубани назвали данную информацию фейком, несмотря на её официальный источник.

«Отчёт, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника – «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2025 году» действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако, важно, что данные там за прошедший год. Исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе, поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день»,

— отметили в региональном оперштабе.

Также уточняется, что данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом документе вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований.

Напомним, судя по отчёту надзорного ведомства за 2025 год ситуация в Азовском море выглядит не менее тревожной: Таганрогский залив, традиционно являющийся популярным местом для купания, стабильно удерживает позиции в антирейтинге самых загрязнённых водоёмов страны. Здесь уровень микробиологического загрязнения достиг критических 75,73%, что значительно выше средних показателей по всей России.