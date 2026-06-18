Депутат объяснил, как нужно готовить гидов

Вопросы кадрового обеспечения в туризме можно решать за счет подготовки специалистов под конкретные маршруты и потребности туристов. Такое мнение высказала депутат Госдумы Алла Салаева ("Единая Россия") при обсуждении детского и молодежного туризма на Чебоксарском экономическом форуме, сообщили в правительстве Чувашской Республики.

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Одним из ключевых мероприятий форума стала панельная дискуссия "Открытая Чувашия", объединившая представителей туристической отрасли, органов власти, образовательных организаций и иностранных участников. Федеральный блок дискуссии открыла член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Салаева, подняв в том числе вопросы кадрового обеспечения отрасли.

«У туриста остается память не только о красивых местах: очень часто впечатление формирует человек, который рассказывает историю территории. Поэтому подготовка экскурсоводов, гидов и специалистов гостеприимства должна стать одним из приоритетов для регионов. Сегодня у нас уже созданы возможности для подготовки кадров — от федеральных программ переподготовки до проекта "Профессионалитет", поэтому наша задача — сформировать конкретный запрос отрасли и готовить специалистов под реальные маршруты и реальные потребности туристов», — считает Салаева.

По ее словам, экскурсовод становится одним из главных участников туристического продукта, а качество его работы напрямую влияет на впечатление о регионе. Говоря в целом о кадровом обеспечении в детском туризме, депутат высказала мнение, что он начинается с ответственности всех участников отрасли — от перевозчиков и туроператоров до экскурсоводов и сопровождающих. Салаева также отметила, что детский туризм необходимо рассматривать не только как инструмент воспитания и образования, но и как развитие региональной экономики.

«Это развитие территорий, создание рабочих мест, загрузка гостиниц, транспорта, музеев, объектов питания, развитие цифровых сервисов и всей инфраструктуры гостеприимства. Именно поэтому регионам важно конкурировать за туристический поток и создавать комплексный продукт для детей и молодежи. <…> Мы должны создавать понятную и современную систему гостеприимства, которая позволит привлекать школьников и молодежь из других субъектов России, а в перспективе и из дружественных стран», — цитируют Салаеву.

18-19 июня в Чебоксарах проходит XVI Чебоксарский экономический форум, тема 2026 года — "Устойчивость. Развитие. Технологии". Деловая программа охватывает пять направлений: технологический и цифровой суверенитет, экология и "зеленые" финансы, человеческий капитал и креативная экономика, пространственное развитие и городская среда, финансы и инвестиции. В программе — панельные дискуссии, круглые столы, архитектурно-урбанистическая конференция.

ТАСС — главный информационный партнер Чебоксарского экономического форума.