Россияне переходят на короткий отдых

Российские туристы всё чаще отказываются от двухнедельных отпусков в пользу коротких поездок на выходные. Сейчас две трети самостоятельных путешествий планируются всего на 1–2 дня, рассказала управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова на Петербургском международном экономическом форуме. Среди ключевых трендов — рост автотуризма, интерес к локальной культуре и «русскости», а также популярность азиатских направлений.

Россияне кардинально пересматривают подход к отдыху. Двухнедельный отпуск на море перестаёт быть главной целью — на смену приходят короткие поездки на 1–2 дня, чтобы перезагрузиться и сменить обстановку. Как рассказала в студии медиахолдинга МАЕР на ПМЭФ управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова, сегодня уже две трети всех самостоятельных путешествий россияне планируют именно на такой короткий срок.

«Если раньше люди должны были как бы "заслужить" отдых и отправиться хотя бы на две недели, чтобы это было побольше, чтобы отдохнуть на море, где-то в солнечных направлениях, то теперь отпуск можно разбить, чтобы перезагрузиться, поменять обстановку, отдохнуть с детьми или просто отправившись в соседний регион или соседнюю страну», — пояснила Кочеткова.

Такой формат привлекателен и с финансовой точки зрения: бюджет на короткую поездку значительно ниже, а спланировать её проще. По данным Минэкономразвития, спрос на путешествия выходного дня и автотуризм устойчиво растёт уже не первый год.

Драйвером коротких поездок остаётся автомобильный туризм. По словам Кочетковой, он делает путешествия доступнее и позволяет по пути посмотреть несколько городов или регионов. Эксперты «Островка» советуют для отдыха на выходные выбирать небольшие города с насыщенной культурной программой, до которых можно доехать за два-три часа.

Меняются и предпочтения в выборе жилья. Вместо стандартных гостиниц туристы всё чаще бронируют апартаменты, гостевые дома и бутик-отели. Размещение перестаёт быть просто местом для сна — оно становится частью впечатлений.

«Если ты едешь в какую-то интересную локацию, например, на Русский Север, хочется остановиться в избе, попробовать "русскость" на вкус, посмотреть гостевой дом с печью, самоваром и ещё чем-то именно русским», — отметила Кочеткова.

Тренд на «русскость» в последние годы только набирает обороты. Растёт интерес к локальной культуре, историческим городам и традициям. Среди самых востребованных направлений — города Золотого Кольца: Ярославль, Сергиев Посад, Владимир, Переславль-Залесский, а также Углич, Муром и Плёс. Не теряют популярности Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом всё больше туристов открывают для себя Русский Север — Мурманск с его северным сиянием и Териберку, популярность которой подогрел фильм «Левиафан». Высоким спросом пользуются также направления, где можно увидеть китов или медведей, — например, Камчатка. Летом 2026 года значительно вырос интерес и к Якутии: количество бронирований на «Островке» увеличилось на 33% по сравнению с прошлым годом.

Ещё один заметный тренд 2026 года — так называемые медленные путешествия. Вместо гонки по достопримечательностям туристы выбирают спокойный отдых с длительным пребыванием в одном месте, прогулками на природе и знакомством с локальной жизнью. По данным опроса Rambler&Co, 41% россиян слышат о таком формате впервые, но идея им кажется привлекательной. Для 35% путешественников в таких поездках важны пешие маршруты и отсутствие суеты, а 28% рассматривают их как способ снизить стресс.

Что касается зарубежных поездок, то спрос на них растёт уже не первый год. Рекорды по популярности бьёт Беларусь — её выбирают чаще, чем Турцию, благодаря удобству логистики, отсутствию языкового барьера и проблем с валютой. Всё более востребованной становится Азия: сегодня каждое шестое бронирование самостоятельных туристов приходится на азиатские страны. Особенно выделяются Япония, Южная Корея и Китай — после отмены виз интерес к Поднебесной заметно вырос.

«Там стали популярны все города — от столицы до пляжа, и хочется все посмотреть и везде попутешествовать, все попробовать», — поделилась Кочеткова.

По данным туррынка, бронирования в страны Азии на весну-лето 2026 года выросли на 46% в годовом выражении.

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