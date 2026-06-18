Россиянам объяснили, почему вырос спрос на круизный отдых

Спрос на круизный отдых растет с каждым годом, и хотя для большинства туристов такой формат все еще считается экзотикой, премиальный сегмент этого рынка переживает настоящий бум. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова.

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«Круизные компании полностью переосмыслили формат путешествий — современные лайнеры все меньше напоминают "корабль" в привычном понимании и все больше походят на частные плавучие резиденции с уровнем сервиса 5* Deluxe. Круизный отдых многим кажется экзотикой, но спрос на него растёт с каждым годом. Например, заметен рост спроса именно на зарубежные морские круизы. Рынок после пандемии показал значительную динамику — он рос быстрее выездного рынка в целом», — рассказала эксперт.

Она отметила, что главное преимущество круиза — возможность совместить сразу несколько локаций в одной поездке.

«В отличие от классического маршрута по суше, где значительная часть времени уходит на дороги и пересадки, в круизе логистика практически незаметна: ночью лайнер движется между странами, а днем туристы выходят в новом городе. Именно поэтому круизы особенно любят путешественники, которым важно посмотреть максимум локаций за ограниченное время, сохранив при этом максимальный уровень комфорта», — объяснила специалист.

Вечканова подчеркнула, что при этом современный премиальный лайнер давно перестал быть просто транспортом.

«На борту работают рестораны от шеф-поваров с мишленовскими звездами, частные спа-комплексы, бассейны с морской водой и прогулочные зоны с живыми растениями. Для взыскательных гостей создаются приватные пространства, закрытые от основной публики, и персонализированные маршруты обслуживания. В своей работе я всегда делаю акцент на эксклюзивном подходе», — отметила она.

Эксперт также перечислила классические и необычные маршруты.

«Классические маршруты проходят через Испанию, Италия, Франция, Греция и Мальта. Особенно популярны круговые круизы, которые начинаются и заканчиваются в одном порту — например, в Барселоне или Генуе. Одновременно растет интерес к азиатским маршрутам. Туристы все чаще выбирают круизы с заходом в Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и Сингапур. Этому способствует упрощение визовых правил и развитие маршрутов в регионе», — рекомендовала Вечканова.

И в заключение она высказалась о стоимости круиза.