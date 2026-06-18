Россиянам объяснили, почему вырос спрос на круизный отдых

Эксперт Вечканова: круизы выбирают из-за возможности совместить сразу несколько локаций в поездке
Спрос на круизный отдых растет с каждым годом, и хотя для большинства туристов такой формат все еще считается экзотикой, премиальный сегмент этого рынка переживает настоящий бум. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова.
«Круизные компании полностью переосмыслили формат путешествий — современные лайнеры все меньше напоминают "корабль" в привычном понимании и все больше походят на частные плавучие резиденции с уровнем сервиса 5* Deluxe. Круизный отдых многим кажется экзотикой, но спрос на него растёт с каждым годом. Например, заметен рост спроса именно на зарубежные морские круизы. Рынок после пандемии показал значительную динамику — он рос быстрее выездного рынка в целом», — рассказала эксперт.
Она отметила, что главное преимущество круиза — возможность совместить сразу несколько локаций в одной поездке.
«В отличие от классического маршрута по суше, где значительная часть времени уходит на дороги и пересадки, в круизе логистика практически незаметна: ночью лайнер движется между странами, а днем туристы выходят в новом городе. Именно поэтому круизы особенно любят путешественники, которым важно посмотреть максимум локаций за ограниченное время, сохранив при этом максимальный уровень комфорта», — объяснила специалист.
Вечканова подчеркнула, что при этом современный премиальный лайнер давно перестал быть просто транспортом.
«На борту работают рестораны от шеф-поваров с мишленовскими звездами, частные спа-комплексы, бассейны с морской водой и прогулочные зоны с живыми растениями. Для взыскательных гостей создаются приватные пространства, закрытые от основной публики, и персонализированные маршруты обслуживания. В своей работе я всегда делаю акцент на эксклюзивном подходе», — отметила она.
Эксперт также перечислила классические и необычные маршруты.
«Классические маршруты проходят через Испанию, Италия, Франция, Греция и Мальта. Особенно популярны круговые круизы, которые начинаются и заканчиваются в одном порту — например, в Барселоне или Генуе. Одновременно растет интерес к азиатским маршрутам. Туристы все чаще выбирают круизы с заходом в Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и Сингапур. Этому способствует упрощение визовых правил и развитие маршрутов в регионе», — рекомендовала Вечканова.
И в заключение она высказалась о стоимости круиза.
«Стоимость зависит от сезона, компании, маршрута и, конечно, типа каюты. В премиум-сегменте каюты с балконом стали стандартом, а пентхаусы и королевские апартаменты с личным дворецким — это уже визитная карточка люксового круиза. В среднем недельный круиз по Европе или Ближнему Востоку может стоить сопоставимо с хорошим пляжным отпуском в пятизвездочном отеле. При этом в цену уже входят проживание, питание в ресторанах концептуальной кухни, шоу-программы и большая часть развлечений. Важно учитывать дополнительные расходы: чаевые, эксклюзивные экскурсии, премиальные напитки, интернет и перелет до порта отправления», — резюмировала специалист.