Массовое нашествие медуз началось на Черном и Азовском морях

Туристы на побережьях Черного и Азовского морей заметили массовое появление медуз. Морские обитатели в большом количестве скапливаются на пляжах, превращаясь в плотную желеобразную массу, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам экспертов, в Азовском море резкий рост численности связан с изменением характеристик воды. Если в середине 2000-х уровень солености составлял около 9%, то к 2024 году показатель достиг примерно 15%. Теплая среда и повышенное содержание соли создали благоприятные условия для быстрого увеличения популяции.

В Черном море ситуация развивается по другому сценарию. У берега наблюдаются крупные скопления беспозвоночных, чему способствуют достаточное количество пищи и более активные течения, которые выносят морских животных к пляжным зонам.

Отдыхающие рассказали, что уже столкнулись с большим количеством медуз в районе поселка Курортное в Крыму, в селе Прибрежное под Судаком, а также на курорте Лазаревское в Краснодарском крае.

Туристы и жители прибрежных территорий отмечают, что в нынешнем сезоне морские обитатели появились на два месяца раньше сроков, характерных для прошлых лет. Как правило, заметное увеличение численности происходит ближе к середине июля или началу августа.