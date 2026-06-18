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Россиянам предложили туры «все включено» в Анапу по цене от 44 тысяч рублей

Lenta.ru

Цены на летние туры «все включено» в Анапу на семь ночей начинаются от 44 тысяч рублей на двоих, без учета проезда. Соответствующие предложения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам предложили туры «все включено» в Анапу от 44 тысяч рублей
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Уточняется, что за такую сумму получится приобрести путевку на российский курорт с проживанием в отеле категории «две звезды». Размещение в трехзвездочных гостиницах стоит дороже — от 47 до 100 тысяч рублей. Тем временем минимальный бюджет на размещение в четырехзвездочном отеле «все включено» в Анапе составляет 78 тысяч рублей, а в пятизвездочном — 172 тысячи рублей.

Для тех, кому стандартная система «все включено» кажется недостаточной, в Анапе есть расширенный формат — «ультра все включено», добавили в АТОР. Отдых в таких отелях категории «четыре звезды» обойдется от 103 тысяч рублей, а «пять звезд» — от 200 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сравнил песок на пляжах Анапы с побережьем Лазурного Берега Франции. 1 июня местные власти впервые открыли часть пляжей, выведенных из опасной зоны.