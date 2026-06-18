Махачкала: топ-10 достопримечательностей, что посмотреть туристам и куда сходить

Махачкала - столица Дагестана, который стал одним из популярных направлений внутреннего туризма. Именно с Махачкалы, которая является крупнейшим транспортным узлом на Северном Кавказе, начинается знакомство гостей с Дагестаном. В данном гиде представлены топ-10 достопримечательностей города и практические советы для самостоятельного путешествия.

Исторический экскурс

Город основал Петр I: во время Персидского похода в 1722 году российский император лично заложил первый камень в основание крепости на горе Тарки-Тау. В 1844 году на этом месте были основаны Петровские укрепления, которые в 1857 году получили статус города и название Порт-Петровск. Современное имя - Махачкала - город обрел в 1921 году в память о дагестанском революционере Махаче Дахадаеве.

Коротко о главном

Лучшее время для поездки. Комфортная погода в Махачкале - с апреля по октябрь. В июле и августе в городе очень жарко, высокая температура трудно переносится, учитывая влажный климат, связанный с близостью Каспийского моря.

Главные локации. Национальный музей Республики Дагестан, музей изобразительных искусств, Джума-мечеть, смотровая площадка на горе Тарки-Тау, приморский парк, местный "Арбат" - участок улицы Буйнакского, для детей - парк с аттракционами у озера "Ак-Гель", с памятником русской учительнице.

Оптимальная длительность. Учитывая, что туристы в основном используют Махачкалу как транзитный хаб для дальнейших поездок в другие города и горные районы, 1-2 дня. Для оптимального времяпрепровождения лучше нанять экскурсовода.

Жилье. Лучше бронировать отель заранее, за 3-4 месяца: летом в Махачкале дефицит гостиничных мест. Есть варианты снять посуточно квартиру, но об этом следует позаботиться за несколько недель.

Транспорт. Основным средством общественного транспорта в городе являются автобусы малой вместимости, использовать их для посещения большинства достопримечательностей проблематично. Можно взять напрокат автомобиль или воспользоваться услугами такси.

Дресс-код. В Махачкале, по сравнению с горными районами, более лояльны к соблюдению этикета в одежде, но в любом случае следует уважать местные традиции. Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки и курить в общественных местах. Мужчинам не рекомендуется надевать короткие шорты, вместо них можно надеть бриджи ниже колен.

Топ-10 мест в Махачкале, которые стоит посетить

1. Национальный музей Республики Дагестан имени Тахо-Годи

РГ

Здание Национального музея является памятником градостроительства и архитектуры. В его фондах содержится свыше 170 тысяч произведений живописи и скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, древние рукописи, собрание холодного и огнестрельного оружия, коллекция ювелирных изделий.

Посетителей музея заинтересуют не только его экспонаты, но и само здание, построенное в 1876 году армянским купцом Аваловым. Его фасад украшают фигуры атлантов, поддерживающих балконы.

2. Музей изобразительных искусств

РГ

Расположен через дорогу от Национального музея. Его коллекция насчитывает более 14 тысяч экспонатов. Она состоит из разделов:

"Русское искусство ХVIII - начала XX вв.","Русские художники ХIХ - начала ХХ вв. на Кавказе","Западноевропейское искусство ХVI - начала ХХ вв.","Декоративно-прикладное искусство Дагестана","Художественное серебро конца XVIII - начала ХХ вв".

В музее можно полюбоваться картинами известных российских художников Айвазовского, Левитана, Васнецова, а также полотнами французского живописца Франца Рубо.

3. Джума-мечеть

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Центральная Джума-мечеть считается одним из крупнейших мусульманских храмов в Европе, она одновременно вмещает до 15 тысяч верующих. Здание возвели турецкие мастера по образу Голубой мечети в Стамбуле.

ТАСС

При посещении мечети следует учитывать правила. Внутри действуют отдельные зоны для мужчин и женщин. Одежда должна полностью закрывать плечи, колени и локти. Женщинам необходимо покрыть голову платком. При входе обязательно нужно разуться. Следует вести себя тихо, не шуметь и не проходить перед молящимися людьми.

4. Смотровая площадка на горе Тарки-Тау

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Махачкала расположена между морем и горой Тарки-Тау. На ее вершине, на высоте 745 метров, находится панорамная смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на город и Каспийское море. А после заката, сидя за чашкой ароматного кофе или чая, можно наблюдать огни большого города.

5. Парк у озера "Ак-Гель"

Подойдет для прогулки с детьми. Вдоль берега озера можно неспешно пройтись, есть где перекусить. К услугам детишек - многочисленные игровые аттракционы.

РИА Новости

Рядом расположен памятник русской учительнице. 10-метровая бронзовая скульптура изображает женщину, которая в правой руке держит книгу, а левая рука лежит на глобусе. У подножия памятника работает музей истории Махачкалы. Здесь проходят экспозиции и фотовыставки, посвященные городу.

6. Центральный рынок

Пожалуй, ни один турист, побывавший в Махачкале, не обходит вниманием это место. В городе по старинке его называют "Второй рынок". Здесь можно купить любые продукты, свежие фрукты, овощи, ягоды, мед, сухофрукты и специи со всех районов Дагестана. Есть небольшой лайфхак: увидев приезжих, торговцы наверняка захотят надбавить цену. Поэтому нужно торговаться, порой стоимость товара можно сбросить более чем на треть.

7. Дом-корабль

РГ

Здание, построенное в 1901 году, расположено вблизи от моря, на улице Буйнакского. По одной из легенд, это сделал капитан дальнего плавания, совершавший регулярные походы между Петровском - так тогда называлась Махачкала - и Персией. Он был настолько влюблен в море, что мечтал жить в доме, похожим на корабль. В первоначальном виде дом напоминал корабль со своей палубой и комнатами, похожими на каюты. За сто с лишним лет здание не раз перестраивалось, и от первоначальной задумки осталось немногое. Но локация является одной из популярных у туристов.

8. Родопский бульвар

РГ

Одна из самых больших зеленых зон Махачкалы, расположенная у берега моря, протяженностью около трех километров. Название бульвару дали в советское время в честь горного массива в болгарских Родопах и дружбы народов Дагестана и Болгарии. Он начинается от Аварского музыкально-драматического театра, чье здание, напоминающее традиционную горскую саклю, является объектом культурного наследия.

РГ

Бульвар - любимое место отдыха горожан и туристов, здесь часто выступают уличные музыканты. Рядом много уютных кафе, для детей есть самая крупная в городе детская площадка.

9. Улица Буйнакского

РГ

Расположена рядом с Родопским бульваром. Ранее улица носила имя Александра Барятинского, в честь генерал-фельдмаршала, наместника императора на Кавказе. В 1920 году ее переименовали в память о революционном деятеле Дагестана Уллубие Буйнакском.

Всегда это было любимое место для прогулок горожан. В 2018 году улица подверглась реконструкции, практически вся она превратилась в пешеходную зону с многочисленными кафе, магазинами, закусочными.

10. Водонапорная башня

Водонапорная башня высотой около 12 метров расположена на привокзальной площади Махачкалы. Ее построили в 1910 году, она служила для обеспечения водой расположенной рядом железнодорожной станции.

Толщина стен снизу составляет 180 сантиметров, ближе к высоте они становятся тоньше.

Долгое время находилась в запустении, несколько лет назад на верхнем этаже открылись смотровая площадка и кафе с видом на море.

Бюджет поездки: сколько стоит отдых в Махачкале в 2026 году

ТАСС

Перелет Москва - Махачкала. От 5 000 до 9 000 рублей (в зависимости от авиакомпании и времени покупки).

Койко-место в хостелах обойдется от 800 до 1500 рублей в сутки, стандартный номер в отелях стартует от 2500-3000 рублей. Можно снять квартиру посуточно: 2000-4000 рублей.

Питание: завтрак в кафе - от 400 рублей, обед - первое и второе блюдо - от 1 тысячи рублей. Ужин в ресторане будет стоить от 2000 рублей, не считая счета за алкоголь.

Вход в музеи: 150-200 рублей, для школьников - 50 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Транспорт: автобус - 32 рубля, такси по городу - 200-300 рублей.

Советы туристам

ТАСС

Местные жители за последние годы привыкли к наплыву туристов и относятся к ним доброжелательно. Смело торгуйтесь на рынках и в магазинах, упомяните, что вы гость, и попросите скидку.

В части кафе и ресторанов не подают алкоголь. Если есть желание провести вечер с употреблением спиртных напитков, следует уточнить, соответствует ли заведение данной категории.

Во многих магазинах и точках общепита не принимают оплату картой. Поэтому лучше иметь с собой наличные. Есть вариант оплатить переводом с банковской карты напрямую продавцу - номер для перевода обычно указан на специальной табличке.

Махачкалу называют столицей кофеен, здесь даже придумали свой сорт кофе - "махачкалино". Если устали по дороге, тут можно за столиком на свежем воздухе неспешно попить ароматный напиток, а в большинстве кофеен - и перекусить.

Соблюдайте дресс-код, не стоит женщинам ходить по улицам в мини-юбке и облегающих коротких шортах.

Из-за напряженного дорожного трафика в Махачкале при отбытии в аэропорт, особенно в часы пик утром и вечером, лучше планировать отъезд заранее.

Заключение

Дагестан - это регион, где всего за одну поездку гости могут получить максимум впечатлений. Здесь мягкий климат, разнообразие природных ландшафтов - горы и море, доступные цены.

Махачкала обычно используется как транзитный пункт для туристов, посещающих достопримечательности в Дербенте и горных районах. Но здесь есть крупные отели и возможность приобрести подарки и сувениры.

Главный совет. Не пытайтесь объять необъятное за два-три дня. Лучше выбрать один основной маршрут, чем пытаться увидеть все и сразу. Так вы получите гораздо больше впечатлений и сэкономите время.

Если заблудились и при любой нештатной ситуации смело обращайтесь к горожанам - люди здесь доброжелательны, и вам обязательно помогут.