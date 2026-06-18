Москвичам разрешили купаться в бассейнах

В 2026 году для отдыха москвичей и гостей столицы открыт 41 бассейн во всех административных округах Москвы, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

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Перед началом летнего сезона ведомство совместно с правительством Москвы провело подготовку по созданию безопасных условий для отдыха. Ведомство будет следить за работой бассейнов в течение всего летнего сезона, в том числе осуществляя контроль качества воды.

В Северо-Западном округе столицы открыто 6 бассейнов, в Западном (ЗАО) — 4 бассейна, Северном (САО) — 3, Юго-Восточном (ЮВАО) — 2, Зеленоградском округе (ЗелАО) — 1, Южном (ЮАО) — 6, Юго-Западном (ЮЗАО) — 2, Центральном (ЦАО) — 2, Северо-Восточном (СВАО) —Троицком и Новомосковском (ТиНАО) — 3.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти московских зонах отдыха. Это Белое озеро и Путяевский пруд № 1 в Восточном округе (ВАО), Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде (ЗелАО), пляж «Динамо» в Северном округе (САО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в Северо-Западном округе (СЗАО), Пионерский пруд в центре города и Тропарево в Юго-Западном округе (ЮЗАО).