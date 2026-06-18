На пляже под Геленджиком уже нет места новым отдыхающим

Пляжный сезон в Краснодарском крае набирает обороты. В Кабардинке под Геленджиком уже нет места новым отдыхающим.

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Кадры, снятые 17 июня, показывают переполненный пляж: яблоку негде упасть. Туристы спешат к морю за загаром и водными процедурами — на берегу нет свободного места.

Температура воды у берега Геленджика достигла +22 градусов — это вполне комфортно для купания.

Курортный сезон в Геленджике официально стартовал 1 июня 2026 года. Судя по насыщенности пляжей, туристический поток увеличивается, и многие предпочитают отдыхать именно здесь.

С каждым днем количество людей на берегу растет.

Автотуристы и гости курорта сталкиваются с пробками на дорогах — переполненный курорт создает нагрузки на инфраструктуру.