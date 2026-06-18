Почему массовый турист не едет на Дальний Восток

Туристическая сфера в ДФО - растущая отрасль экономики, и она активно поддерживается властями. Но Дальний Восток - не массовый курорт.

Туризм на Дальнем Востоке сезонный, и время для путешествий сюда - преимущественно лето. Соответственно, бизнесу, чтобы выживать в течение года после высокого сезона и готовиться к следующему этапу приема гостей, нужно зарабатывать много денег. Как итог - высокие цены на проживание на базах отдыха, в отелях, аренду квартир. Далеко не каждый может заплатить столько.

Авиабилеты - отдельная головная боль. Перелет Москва - Владивосток или Москва - Петропавловск-Камчатский для многих туристов психологически конкурирует с полноценным отпуском за рубежом. Дальний Восток для многих жителей центральной России все еще воспринимается как "та же Россия, только чуть подальше". А Таиланд, Турция или европейские страны кажутся более очевидной экзотикой.

Есть и другая проблема - транспорт внутри самого макрорегиона. Да, маршруты между дальневосточными территориями существуют: авиационные, морские, автомобильные. Но их главная задача - не туризм, а обеспечение жизни местных жителей. Такие рейсы зависят от сезона, погоды, загрузки, состояния техники. Чтобы они стали полноценными "маршрутами выходного дня", необходимы понятное расписание, удобные стыковки, доступная цена и стабильный спрос. А вот с ним все непросто. Один рейс - это не только самолет или баржа. Это экипаж, наземные службы, топливо, обслуживание, риски отмены из-за погоды. И тут возникает главный вопрос: сколько должен стоить такой билет, чтобы маршрут был жизнеспособным, но при этом оставался доступным для туриста?

То же самое касается трансферов. Подготовленная машина для бездорожья - это постоянные вложения: ремонт, резина, топливо, оборудование, обслуживание, опытный водитель. Возможность добраться в труднодоступные дикие локации с комфортом стоит дорого.

Тур на Курилы часто дороже, чем на японский Хоккайдо или индонезийский Бали. Япония - маленькая страна, где хорошо развита инфраструктура на всей территории. Бали нацелен на туристов, да и в целом в Азии тепло, легко и дешево. А на Курилах турист в первую очередь платит не за сервис, а за сложность доступа: перелеты, паромы, малые группы, дефицит мест размещения, капризы погоды, запасные дни и риски.

Гостям нужно быть готовым и к ценникам в дальневосточных магазинах и общепите.

В отношении морепродуктов у приезжих обычно завышенные ожидания. Туристы часто думают: раз Владивосток у моря, значит, краб, гребешок и трепанг должны быть доступными на каждом углу. Но морепродукты - это квоты, логистика, хранение, ветеринарные требования, экспорт, ресторанная наценка. Поэтому местный продукт не всегда оказывается дешевым.

Как правило, многие дальневосточные маршруты требуют от туриста готовности к ограничениям. Планируя поход на Шантары или Курилы, человек может провести неделю без интернета. Но экстренная связь все равно должна быть.

Дальний Восток не для всех. В этом его особенность. У него есть свой путешественник. И если развивать туризм без иллюзий, но с уважением к территории, этот турист обязательно будет возвращаться.