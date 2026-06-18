«Аэрофлот» и «Победа» предупредили о задержках и отменах рейсов

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о корректировках расписания из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов,

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О корректировке расписания сообщила и «Победа». По данным перевозчика, часть рейсов задержана, отменена либо перенаправлена на запасные аэродромы.

Пассажирам рекомендовали перед выездом в аэропорт обязательно уточнять статус рейса через сайт авиакомпании, аэропорта вылета, электронную почту или SMS-уведомления.

В обеих авиакомпаниях заявили, что продолжают обслуживать пассажиров и работают в усиленном режиме до полной стабилизации расписания.