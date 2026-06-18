Среди россиян вырос интерес к нацпаркам

Росзаповедцентр Минприроды сообщил о рекордном турпотоке в заповедники и нацпарки. С начала года число гостей превысило 7 миллионов. Лидером по посещению стал Кисловодский нацпарк.

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За три весенних месяца его посетили более 1,24 миллиона человек. На втором месте — «Лосиный остров» в Подмосковье с 968 тысячами гостей, где в 2025 году открылись новые экотропы.

Замыкает тройку Сочинский национальный парк с почти 777 тысячами туристов. В пятерку также вошли «Куршская коса» и «Красноярские столбы». В мае заметный рост зафиксирован в «Орловском Полесье»

Популярными стали «Плещеево озеро» и «Самарская Лука». В 2025 году заповедные территории посетили 22,6 миллиона человек.