«Не пляжем единым»: Роскачество назвало главные туристические хиты года

Роскачество опубликовало рейтинг самых популярных и доступных направлений для отдыха в России в 2026 году. Главным хитом лета стало кавказское побережье Каспийского моря, где Махачкала, Каспийск и Избербаш превращаются в центры притяжения с «экзотикой по доступной цене». В Карачаево-Черкесии началось строительство первого в регионе аэропорта, который сможет принимать до 4 млн пассажиров в год, а Кабардино-Балкария привлечёт 250 млрд рублей инвестиций в туристическую инфраструктуру. Для любителей европейского сервиса и истории по-прежнему актуальна Калининградская область, где прогнозируется рост турпотока на 7%.

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Эксперты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества проанализировали спрос и предложение и назвали самые выгодные направления для отпуска в России в 2026 году. Главный тренд сезона — отказ от перегруженных пляжей и многокилометровых заторов в пользу осознанного, спокойного и доступного отдыха.

Абсолютным хитом года эксперты назвали Кавказское побережье Каспийского моря. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет сочетание теплой воды, горных прогулок и древних аулов по доступной цене.

Активно наращивает инфраструктуру Карачаево-Черкесия: здесь возводят новые комплексы с термальными зонами и расширяют горнолыжные трассы. Для увеличивающегося потока туристов в этом году начали строить первый в регионе аэропорт «Архыз», который позволит принимать до 4 млн пассажиров ежегодно. Полоса длиной 3000 метров сможет принимать все современные среднемагистральные самолёты, а терминал на 25 тыс. кв. метров — до 1000 пассажиров в час. Завершение строительства запланировано на 2029 год.

В Кабардино-Балкарии на Кавказском инвестиционном форуме заключены соглашения на 250 млрд рублей. На площади 232 га построят семейный парк впечатлений, отели 4–5 звёзд, бальнеотермальный кластер и этнопарк. Ожидается, что это позволит принимать до 8 млн туристов ежегодно.

Любителям истории и европейского сервиса Роскачество рекомендует Калининградскую область, где прогнозируется рост турпотока на 7%. При этом самыми бюджетными регионами признаны Карелия и области Центральной России — Ярославская, Тверская и Вологодская. Эксперты советуют обращать внимание на наличие сертификатов Роскачества, гарантирующих качество услуг.

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