Аналитики рассказали, кто чаще всего путешествует по Золотому кольцу

Молодые люди от 18 до 24 лет чаще других выбирают для путешествий города Золотого кольца - 31% от поездок возрастной группы. В среднем это направление выбирают 19% туристов, говорится в результатах исследования Минэкономразвития РФ и "Авито Путешествий", с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно опросу, две трети россиян, то есть 67%, знают про бренд "Золотое кольцо", среди старшего поколения этот показатель достигает 80%. И хотя респонденты до 24 лет меньше в курсе, какие города входят в Золотое кольцо, именно молодежь чаще отправляется в путешествия по маршруту. Если в среднем по всем возрастам такую поездку совершал каждый пятый опрошенный, или 19%, то среди респондентов 18-24 лет - почти каждый третий, 31%", - пояснили аналитики.

По данным специалистов, группы туристов выбирают разные сценарии путешествия в зависимости от возраста. Старшее поколение чаще посещает экскурсии, знакомится с местной архитектурой и историей. В свою очередь, люди 25-34 лет более склонны воспринимать поездку как способ отдохнуть на выходных с друзьями и семьей.

"Чаще всего россияне отправляются в поездки по Золотому кольцу с семьей, детьми и другими родственниками - 43%, партнером - 21% или друзьями - 15%, а в качестве средства передвижения выбирают автомобиль", - приводятся слова коммерческого директора "Авито Путешествий" Владиславы Сакиной.

Аналитики отмечают, что более 40% путешественников отправляются в города Золотого кольца из Москвы и Московской области. Больше всего туристам нравится Ярославль - 45%, Суздаль - 41% и Нижний Новгород - 40%. При этом путешественники в 41% случаев предпочитают останавливаться в отелях, а в посуточной квартире или апартаментах - в 24%.

В опросе приняли участие более 10 тыс. совершеннолетних россиян.