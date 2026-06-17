Туристы остались в шоке от цен на отдых в Приморском крае

Цены на отдых в Приморском крае растут год от года. В этом сезоне они сравнялись с расценками на отдых за границей, и местные жители уже в шоке от того, сколько потребуется заплатить за не самый комфортный номер.

«Двухместный номер в июне – 18 (!) тысяч в сутки. Чего? За что, блин! Видели бы вы тот номер – ну номер как номер: кровать, кондей, санузел, что-то вроде небольшой кухонки. И все. 240 баксов, блин, за номер, который по мировой классификации и до двух звезд не дотянет», – написала в соцсетях автор блога «Грушины Юра и Юля».

По словам путешественницы, эта база отдыха расположена не в самом красивом месте Приморья, где чистейшая вода и открыточные виды.

При этом в Иркутской области аналогичный по виду и условиям номер в высокий сезон предлагают всего за четыре тысячи в сутки, пишет автор блога.

«Мы бывали в тех краях, и скажу я вам – природа там сказка. Почему такая разница в цене? У них же тоже сезон короткий, и тоже заработать всем надо», – добавила девушка.

Путешественница добавила, что за деньги, которые понадобятся только на бронирование номера в Приморье, можно вдвоем улететь в Далянь на неделю: билеты, проживание, и на экскурсии и питание еще хватит.