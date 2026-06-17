Туристы рассказали, что происходит с бензином в Крыму

Из Крыма поступают хорошие новости для туристов, планирующих поездки на полуостров на личных автомобилях. Ситуация с бензином, которая еще неделю назад вызывала серьезные опасения, постепенно стабилизируется. Хотя полностью проблема пока не решена, ажиотаж идет на спад, так как топлива на автозаправках стало заметно больше.

По словам источника TourDom.ru на полуострове, сегодня на многих АЗС доступны разные сорта: «Много 92-го, есть 95-й. С очередями, но заправляют по 20 л. Люди перестали ездить на материк за топливом, пробок нет у моста», – рассказал собеседник редакции.

Правда, привычного режима «бак до полного, кофе, хот-дог и поехал» пока нет.

«Но мы спокойно заправились 95-м, постояв минут 20. Для такого бензокризиса это уже хорошо», – рассказал житель Крыма, который на днях проехал по маршруту Алушта – Симферополь.

Судя по сообщениям в профильных чатах, проблем с поездками в Крым сейчас значительно меньше, чем опасались многие отдыхающие. Так, туристы, приехавшие в район Керчи, отмечают отсутствие заторов на подъездах к Крымскому мосту и наличие бензина даже на небольших заправках. Другие сообщают, что в Ялте топливо завозят ежедневно, а очереди сопоставимы с теми, которые иногда возникают и в других крупных городах. А вот отзыв отдыхающих, которые вчера приехали из Московской области: «Сразу после моста на АЗС был дизель, народу нет. По дороге еще раз залили бак до полного. В городах очереди есть, но заправляют».

В отдельных случаях туристам помогают отели и региональные власти. Один из отдыхающих рассказал, что после обращения через специальную форму на сайте ведомства получил консультацию по заправке автомобиля:

«Оставил заявку на сайте Минтуризма (Министерство курортов и туризма Крыма. – Ред.), мне перезвонили и проинструктировали, что делать. Бензином на обратную дорогу обеспечен».

Как отмечают собеседники редакции, ситуация стабилизируется благодаря поступлению новых партий топлива. Кроме того, постепенно снижается панический спрос: многие автомобилисты уже убедились, что бензин появляется в продаже регулярно, и перестают делать запасы в канистрах или стремиться постоянно держать полный бак.

Вместе с тем топливные ограничения пока сохраняются. На АЗС продолжает действовать лимит в 20 л на автомобиль. В Севастополе пока не отказались от системы заправки по QR-кодам. В канистры тоже наливают с ограничениями.

Власти Крыма напоминают, что следить за наличием топлива можно с помощью интерактивной карты АЗС.

По оценкам участников рынка и самих автомобилистов, если текущая динамика сохранится, ситуация улучшится уже в ближайшие дни. Это означает, что поездки на полуостров на собственном транспорте становятся менее рискованными, хотя иметь определенный запас бензина или дизеля по-прежнему остается разумной мерой предосторожности.

Ранее мы написали, что туристы, забронировавшие отдых в Крыму и планировавшие отправиться на полуостров автомобилями, стали получать от гостиниц сообщения о готовности посодействовать с покупкой бензина на обратный путь.