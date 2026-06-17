На Ставрополье разработали программу развития автотуризма

В Ставропольском крае утверждена программа развития автомобильного туризма на ближайшие 10 лет. Особое внимание уделено цифровому комфорту путешественников.

Документ, разработанный краевым министерством туризма и оздоровительных курортов, предусматривает комплекс мер по созданию современной инфраструктуры для путешественников на колесах.

Как сообщает «МК Ставрополь» , в рамках программы запланирована реализация восьми местных и двух межрегиональных автомобильных маршрутов. На дорогах края появятся пять объектов придорожного сервиса и две многофункциональные зоны отдыха. Кроме того, количество классифицированных средств размещения для туристов будет увеличено до 24.

Особое внимание, как отмечается в сообщении, уделено цифровому комфорту путешественников: согласно плану, 99% дорог, входящих в туристические маршруты, обеспечат стабильной сотовой связью и высокоскоростным доступом в интернет. Реализация программы рассчитана на период с 2026 по 2035 год.