В селе Лох решили бороться с туристами

Ни одной дорожной таблички с названием села Лох в Саратовской области в настоящее время не осталось: все указатели регулярно становятся добычей туристов. В ответ на постоянные кражи местные жители и активисты намерены впервые установить камеры видеонаблюдения, а также рассматривают возможность оснащения знаков GPS-трекерами и QR-кодами, через которые можно будет легально приобрести копии табличек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Первые случаи исчезновения указателей были зафиксированы в 2022 году. Тогда пропал стандартный дорожный знак, установленный районной администрацией. С тех пор, по подсчетам местных жителей, было похищено не менее 20 табличек, а общие затраты на их замену превысили 40 тыс. руб. В селе даже ведут своеобразную статистику: дольше всего один из указателей продержался 140 дней, а самый недолговечный исчез менее чем через сутки после установки.

Основными «охотниками» за знаками жители называют туристов, поток которых заметно увеличился после популярности роликов в соцсетях. Многие увозят таблички в качестве сувениров или используют их в домашнем интерьере. Еще в 2021 году село посетили около 22 тыс. человек, и с тех пор число гостей продолжает расти.

Стоимость дорожного знака, изготовленного по ГОСТу, составляет около 2,5 тыс. руб., а вместе с монтажом расходы достигают 10 тыс. Для сельского бюджета такие траты оказываются обременительными, поэтому жители начали изготавливать замену самостоятельно.

В самом селе называют ситуацию критической и предлагают установить на въезде капитальную стелу, которую будет сложно демонтировать. Кроме того, обсуждается идея оснащения новых знаков GPS-модулями и QR-кодами, ведущими на сайт с возможностью покупки официальных копий, чтобы желающие могли получить сувенир законным способом.