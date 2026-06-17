В Москве проголосуют за лучшие туристические маршруты

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву!». Оно продлится до 12 июля. Об этом в среду, 17 июня, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В этом году горожане прислали рекордное количество заявок: около тысячи. Для голосования эксперты отобрали 58 самых интересных экскурсий. Многие из них посвящены истории, культуре, архитектуре. Немало работ поступило и в новых номинациях, связанных с кино и гастрономией, — рассказала Сергунина.

Она добавила, что будут определены 11 победителей в разных административных округах. Маршруты охватывают самые разные места и темы. Например, экскурсия Любови Поляковой погружает в историю Переделкина — городка писателей. А Мария Овчинникова решила рассказать о развитии наукограда Троицка: маршрут пролегает вдоль академгородка, Дома ученых, школы с обсерваторией, солнечных часов и фонтана-шара, символизирующего гранит науки.

Со 2 по 5 июля на ВДНХ пройдет VI фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», посвященный Году единства народов России. В программе запланировано около 100 мероприятий, включая концерты, спектакли, мастер-классы, спортивные соревнования и деловые встречи.