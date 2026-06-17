Иностранец рассказал о главных сюрпризах жизни в Сибири

Первоначально Меран ехал в Сибирь со стереотипными представлениями о вечной зиме, взяв с собой только самую тёплую одежду. Однако его ждал сюрприз: иркутское лето с температурой до +40 градусов.

Главным испытанием стал языковой барьер, передает «КП – Иркутск». Не зная ни слова по-русски, он был вынужден экстренно учить алфавит для сдачи теста. Полное погружение в языковую среду, где 99% людей не говорят на иностранных языках, заставило его освоить русский для повседневного общения. Для отдыха дома с женой он создал «языковую зону комфорта», где они говорят исключительно на английском.

Отношение иностранца к русской кухне оказалось неоднозначным. Он нашёл своих фаворитов в винегрете и салате «зимний», а пельмени и позы счёл похожими на европейские аналоги. Однако холодец стал для него категорическим табу, несмотря на настойчивые попытки друзей его накормить.

Сегодня Меран — креативный директор собственного рекламного агентства в Иркутске, он счастлив в браке и воспитывает 10-летнюю дочь, не планируя возвращаться на родину.

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