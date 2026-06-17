В Госдуме появились вопросы к финансовой устойчивости туроператоров

Российские туристы все чаще жалуются на срывы туристских поездок. В связи с этим в Госдуме возникают вопросы по работе туроператоров, заявил депутат Каплан Панеш.

«Летний сезон в разгаре, но туристы все чаще жалуются на срывы поездок. Отмена рейсов, отказы в возврате денег. Особенно тревожная ситуация складывается с направлениями Египет, Таиланд и Вьетнам – там работают в основном мелкие и средние туроператоры, чья финансовая устойчивость вызывает вопросы», – уточнил парламентарий.

Депутат также перечислил положения в договорах, которые, по его мнению, должны насторожить клиентов. Среди них: упоминание форс-мажора без конкретизации обстоятельств, пункты о возврате средств за вычетом понесенных расходов без подробного расчета, отсутствие информации о финансовом обеспечении компании, а также условия, предусматривающие рассмотрение споров исключительно по месту регистрации туроператора.

Каплан Панеш напомнил, что перед покупкой тура следует проверить компанию в реестре на портале «Турпомощь». Отзывы в интернете также стоит оценивать критически, поскольку большое количество однотипных положительных комментариев может говорить об их искусственном происхождении.

Слишком низкая стоимость путевки, по мнению парламентария, также может быть тревожным сигналом и свидетельствовать о попытке быстро привлечь средства клиентов.

В случае банкротства туроператора депутат также рекомендовал обращаться в «Турпомощь». Если оплата производилась банковской картой, можно воспользоваться процедурой чарджбэка, подав соответствующее заявление в банк в течение 120 дней после совершения платежа. При нарушении прав туристов Каплан Панеш призвал фиксировать все обстоятельства, обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и при необходимости защищать свои интересы в судебном порядке.