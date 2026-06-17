В санаториях Северного Кавказа создадут центры здорового долголетия

Центры здорового долголетия планирует создать Федеральное медико-биологическое агентство России на базе санаторно-курортных учреждений Северного Кавказа.

«Сейчас одна из стратегий — это создание центров здорового долголетия, причем как на базе санаторно-курортных учреждений, так и на базе клинической больницы. Есть задача повышения продолжительности жизни населения в целом и снижения заболеваемости», — сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» врио генерального директора СКФНКЦ ФМБА России Андрей Войтик.

Он также отметил, что в России еще нет культуры здоровья, что обуславливает актуальность открытия центров.