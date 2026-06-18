Сибирякам продали несуществующие туры на Алтай

В Новосибирске 43-летняя женщина обманула сибиряков при продаже несуществующего фитнес-тура на Алтай.

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По данным местной прокуратуры, женщина разместила в интернете объявление о спортивном туре на Алтай. Однако фактически никаких поездок она организовывать не собиралась.

На предложение откликнулись шесть человек, которые перевели ей в общей сложности 166 тысяч рублей. Полученные деньги сибирячка потратила на личные нужды, а обещанный тур так и не состоялся.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также она обязана полностью возместить ущерб пострадавшим, передает издание "Атас.Инфо".

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