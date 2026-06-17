Кемеровский отель «нанял» робота и навел суеты

Кемеровчане обсуждают увиденное в одном из отелей: там на ресепшене появился настоящий андроид.

Как рассказал пользователь соцсетей, заметивший инновацию, роботизированный администратор по имени Кристина встречает гостей, обещая комфорт.

Встречает гостей и рассказывает, что им здесь не придётся мыть посуду... Правда, рот она открывать не умеет и ведёт себя так, что вызывает эффект зловещей долины, – сказано в публикации.

Судя по видео, робот может только сидеть, двигать головой и совсем немного туловищем.

Увиденное спровоцировало бурное обсуждение. Комментаторы в шутку радуются, что это администратор, а не стоматолог, а некоторые признаются, что робот вызывает у них страх. В целом же робо-Кристина позабавила горожан.