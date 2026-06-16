Пассажирка отсудила у Utair почти 300 тысяч рублей за отказ в перелете

В Выборгском районном суде Петербурга рассмотрели спор пассажирки с авиакомпанией Utair. Женщину не допустили на рейс в Баку, а также аннулировали обратный перелет, из-за чего ей пришлось заново покупать билеты.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Истец должна была отправиться в Азербайджан из Пулково, а через несколько дней вернуться. Оба маршрута пассажирка оформила единым билетом, заплатив почти 29 тыс. руб.

При посадке в Санкт-Петербурге представитель авиакомпании попросил клиентку перевозчика проверить соответствие габаритов ручной клади через калибратор. Сумка в рамку не поместилась, и пассажирке предложили оплатить багаж, указав при этом, что возможен только безналичный расчет. Такой вариант женщину не устроил. На борт ее не пустили, составив акт. Ей пришлось приобретать новый билет за 20 500 руб.

Аналогичная ситуация повторилась в Баку через несколько дней. При регистрации на рейс в Россию выяснилось, что Utair аннулировала бронь на обратный маршрут, причем без уведомления клиентки. Она вновь была вынуждена повторно оформлять авиабилет, на этот раз заплатив почти 34 тыс. руб.

Все эти обстоятельства подтвердил свидетель. Перевозчик не предоставил документов, которые опровергали бы версию истца.

Суд признал доводы пассажирки обоснованными. С Utair взыскали 54 500 руб. убытков, 49 тыс. руб. неустойки, 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в размере почти 77 тыс. руб. и 50 тыс. руб. за услуги представителя. Общая сумма составила 280 тыс. руб.