Что происходит с курортным сезоном в Сочи

Туристы, которые выбрали для отдыха Сочи, столкнулись с транспортными проблемами. В итоге спрос на популярный курорт упал на 20–30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как сложившаяся обстановка повлияет на отпускной сезон, разбиралась Москва 24.

"Принять и не нервничать"

Фото: m24.ru

Задержки рейсов, перенаправление самолетов на запасные аэродромы и нехватка топлива на заправках создали трудности тем, кто решил отдохнуть в Сочи летом 2026 года. Об этом рассказало издание SOCHI1.RU со ссылкой на опрошенных туристов.

Например, жительница Москвы Светлана Глушкова рассказала журналистам, что ее рейс 6 июня вылетел на курорт с двухчасовым опозданием, а затем не смог приземлиться из-за временного закрытия воздушного пространства в целях безопасности. После 2,5 часа кружения в небе борт отправили в Минеральные Воды.

В итоге женщина вместе с другими пассажирами взяла такси, чтобы добраться до Сочи. По ее словам, машина на пятерых обошлась в 45 тысяч рублей.

"Обстановка в Краснодарском крае такова, что нужно только принять и не нервничать. Если бы мы включили нервяк, ни к чему бы это не привело".

Проблемы коснулись не только авиации, но и автомобилистов. Путешественница Ольга, которая решила отправиться в Сочи на машине, рассказала изданию, что на заправках в Джубге ее ждали очереди и исключительно бензин АИ-92. А в Новомихайловском, на одной из сетевых АЗС, продавали только АИ-100 по 97,90 рубля. Причем заправить полный бак не разрешали: потратить на топливо можно было не более 3 тысяч рублей.

В Туапсе на заправке из всех колонок работали только две, но местный сотрудник отмечал, что сложности с топливом продлятся максимум пару дней, добавила отдыхающая.

Ранее в АТОР подчеркнули, что зафиксировала падение спроса на данном направлении на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако вице-президент организации Сергей Ромашкин не исключил, что цифра может увеличиться.

При этом в ассоциации отметили со ссылкой на одного из туроператоров, что гостиницы относятся к сложившейся обстановке с пониманием, поэтому переносят даты заезда или меняют продолжительность путешествия. Если начинаются проблемы с вылетом домой, они решаются в индивидуальном порядке.

Уникальная ситуация?

Фото: m24.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что довольно холодное начало лета наблюдается в Сочи второй год подряд. Этот фактор тоже отражается на спросе, подчеркнул эксперт.

"Еще один существенный фактор – временные ограничения и задержки рейсов. При этом 50% путешественников, выбирающих юг России, предпочитают личный автотранспорт. Ситуация с бензином в разных регионах в виде лимита может влиять на спрос. Хотя глобальных сбоев с топливом в Краснодарском крае нет, они распространены в других регионах", – добавил он.

Параллельно с этим положительную динамику туристического потока показывает Анапа. Если в прошлом году число туристов в городе сократилось на 60–70% по сравнению с Сочи, то в текущем сезоне наблюдается восстановление спроса. При этом Анапа привлекает значительное число отдыхающих, ориентированных на семейный отдых, рассказал Горин.

"Но для Сочи июнь традиционно не сезон – основной турпоток приходится на июль-август. Поэтому делать выводы по первому летнему месяцу преждевременно".

По словам эксперта, на поездки влияют доступность и стоимость авиа- и железнодорожных билетов, отсутствие дополнительных ограничений, а также цена отелей.

"В этом году глобального роста цен по сравнению с прошлым нет – по некоторым гостиницам увеличение 2–3%, по некоторым 5–7%, по отдельным местам размещения есть снижение. Сочи – это не только гостиничный сектор, но и аренда апартаментов и квартир (такой сегмент составляет 50–60%). Кроме того, появились спецпредложения – некоторые отели города предлагают скидки", – отметил Горин.

Специалист также отметил и цену перелетов – она осталась на уровне 2025 года. Поэтому уникальность ситуации в том, что стоимость не увеличилась, а спрос не растет, обратил внимание он.

"По экспертным оценкам участников туристической отрасли, в этом году спрос на путешествия – как внутренние, так и выездные – показывает некое охлаждение. В выездном туризме страны Ближнего Востока пока ограничены для организованных путешествий. Во въездном – особая ситуация с аэропортами, платежами, мобильной связью, перелетами", – пояснил специалист.

Согласно данным РСТ, динамика роста внутренних путешествий претерпела заметное снижение: если несколько лет назад ежегодное увеличение составляло 20–30%, то в 2026 году показатель сократился до 4,2%. Это свидетельствует не о спаде активности, а о переходе к органическому росту отрасли, заключил Горин.