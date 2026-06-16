Как топливный кризис обвалил туристический поток в Крым

Топливный кризис в Крыму, начавшийся с ограничений на продажу бензина 31 мая, стремительно разрушает туристический сезон на полуострове. По данным системы управления гостиничными бронированиями Travelline, за период с 24 мая по 6 июня число бронирований средств размещения в Крыму сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе падение турпотока достигло 40%, а количество отмен ранее оформленных поездок выросло вдвое.

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По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчяна, если на утро 8 июня спрос упал на треть, то к вечеру того же дня можно было говорить о сокращении турпотока наполовину. Крым покинул рейтинг десяти самых популярных туристических направлений России — на него теперь приходится лишь 1,5% продаж.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в гостиничном бизнесе. Владельцы отелей, гостевых домов и виноделен заявили о резком росте отказов. На июнь аннулируется 80% забронированных заездов, на оставшиеся два летних месяца — 50%. Загрузка отелей составляет около 30% при норме для июня в 65-70%. В гостевых домах под Алуштой в июне отменено около 90% бронирований — из десяти ожидаемых гостей приезжает только один.

Туристы массово отказываются от поездок не только из-за дефицита бензина, но и из-за логистического коллапса. 75% гостей Крыма добираются на полуостров на автомобилях. Однако на всех АЗС Крыма действует ограничение — не более 20 литров бензина в одни руки, заправка в канистры полностью запрещена. Бензин АИ-95 продаётся только по талонам. В Севастополе для свободной продажи открыты лишь восемь заправок, на остальных топливо отпускают по QR-кодам.

Проблемы с логистикой усугубляют ситуацию. 7 июня из-за ночной атаки украинских дронов был повреждён мост на границе Херсонской области и Крыма. Автомобильный поток перенаправился на Крымский мост, где периодически скапливаются многокилометровые очереди. Кроме того, был заблокирован железнодорожный путь после удара дрона по составу №68 Москва — Симферополь.

Топливный кризис перекинулся и на соседние регионы. В Краснодарском крае водители выстраиваются в очереди на заправках, а на некоторых АЗС продают не более 50 литров в одни руки. Губернатор края Вениамин Кондратьев связывает это с «ажиотажным спросом» со стороны жителей Крыма.

Ранее сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции.

Эксперты уверены, что туристы, отказавшиеся от отдыха в Крыму, теперь поедут в Анапу, Абхазию или Сочи. По данным «Коммерсанта», Анапа уже становится главным бенефициаром крымского кризиса. Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявлял, что на нормализацию ситуации с топливом потребуется порядка 30 дней. Однако для туристического сезона этот срок может оказаться фатальным: восстановление доверия отдыхающих займёт гораздо больше времени, чем устранение дефицита на заправках.