В Сочи усилили проверки нелегальных таксистов

Власти Сочи усилили контроль за работой нелегальных таксистов в разгар курортного сезона. Очередные рейды прошли в Центральном и Адлерском районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В проверках участвовали сотрудники профильного департамента администрации, представители районных властей и транспортной полиции. Основное внимание уделяется местам, где чаще всего работают так называемые бомбилы. – аэропорту, железнодорожным и автовокзалам.

Как рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, нелегальные перевозчики не только нарушают закон, но и создают негативное впечатление о курорте у туристов.

По данным администрации, с начала июня в ходе совместных проверок составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Особый контроль организован в аэропорту Сочи. Там специальные группы проводят проверки ежедневно.

В Краснодарском крае действует запрет на предложение услуг такси на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вне специально отведенных зон. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – 20 тыс. руб., для юридических лиц – 50 тыс. руб.

Власти города заявляют, что такие рейды будут продолжаться на протяжении всего туристического сезона.