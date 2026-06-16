Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили автобусное сообщение

С 15 июня между аэропортами Краснодара и Геленджика начал курсировать автобус № 565. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта кубанской столицы.

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Маршрут будет работать ежедневно на протяжении всего летнего сезона и позволит добираться между двумя воздушными гаванями без пересадок.

Автобус из аэропорта Краснодара отправляется в 08:00 и прибывает в Геленджик в 12:00. В обратном направлении рейс выезжает в 14:30 и прибывает в Краснодар в 18:15.

Расписание составлялось с учетом графика авиарейсов, чтобы пассажирам было удобнее планировать стыковки и дальнейшие поездки. Приобрести билеты можно заранее через интернет или непосредственно перед отправлением автобуса.

Запуск маршрута должен упростить транспортное сообщение между Краснодаром и одним из самых популярных курортов Черноморского побережья в разгар летнего сезона.