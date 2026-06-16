Эксперты зафиксировали падение спроса на отдых в России

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев прогнозирует снижение спроса на туристические продукты в России по итогам лета 2026 года до 25%. Причины — насыщение рынка после нескольких лет рекордного роста, укрепление рубля и переток туристов за границу, а также стагнация качества внутреннего предложения. В РСТ падение спроса на поездки по стране уже назвали «естественной коррекцией рынка».

© runews24.ru

Российский туристический рынок в 2026 году впервые за долгое время столкнулся с охлаждением спроса. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что по итогам летнего сезона снижение спроса на внутренние туристические продукты может достигнуть 25%. Он подчеркнул, что спад очевиден, хотя строить точные прогнозы на всё лето сложно.

«Факт есть факт: снижение очевидно», — отметил Мальцев в беседе с JustMedia.ru.

При этом он добавил, что даже если падение не выразится в количестве туристов, оно будет заметно по маржинальности и средней стоимости путёвок. Отели и туроператоры уже начали снижать цены, чтобы обеспечить загрузку. Для туристов это хорошо, но для стабильности рынка — тревожный сигнал.

Прогноз Мальцева совпадает с оценками Российского союза туриндустрии (РСТ). Президент РСТ Илья Уманский назвал происходящее «естественной коррекцией рынка». По его данным, рекордный рост в 2024 году (более 15%) сменился замедлением в 2025 году до 5%. В летнем сезоне 2026 года впервые зафиксировано падение спроса на поездки по стране на 4,8%, а общий объём турпоездок впервые может не достичь 90 млн.

Причины — насыщение рынка, когда инфраструктура не справляется с качеством предложения, а туристы уже «перебрали» доступные направления. Кроме того, укрепление рубля (с примерно 100 до 80 рублей за доллар) сделало зарубежные поездки заметно дешевле, спровоцировав переток туристов. В результате внутренний спрос падает, а Турция и Египет, по словам Мальцева, тоже «просядут» — снижение цен на размещение в этих странах уже наблюдается. Падение спроса на юго-восточные направления (Таиланд, Вьетнам, юг Китая) он связывает с сезонностью, хотя турпоток туда будет заметным. А вот ОАЭ и страны Персидского залива из-за войны США и Израиля с Ираном практически потеряны для организованного туризма: рейсов стало меньше, туроператорам не рекомендуют предлагать это направление.

Таким образом, туристическая отрасль России и популярные зарубежные направления вступают в период турбулентности, вызванный как внешними, так и внутренними факторами, а также сменой потребительских предпочтений.

Россиянам рассказали, как избежать мошенничества при планировании активного отдыха.

В России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов.