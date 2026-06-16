Форум «Путешествуй!» похвастался успехами

Свыше полумиллиона человек посетили международный форум «Путешествуй!» в Москве, который проходил на ВДНХ с 10 по 14 июня.

«Фестивальная программа форума стала пространством путешествий, открытий и новых впечатлений для гостей всех возрастов. За пять дней площадку посетили более 510 тысяч человек, было подготовлено 1 854 мероприятий и активностей. Для гостей форума было проведено 152 экскурсии, участниками которых стали 2 513 человек», — сообщается на сайте форума.

В 2026 году форум «Путешествуй!» впервые вошел в программу проекта «Лето в Москве», став одной из его самых масштабных туристических площадок. Спортивная составляющая впервые была масштабно интегрирована в программу форума.

Около 2 500 человек приняли участие в фиджитал-заездах на стенде международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Более 1 000 человек приняли участие в забегах на 5 и 10 км по территории ВДНХ. Интересные спортивные активности посетителям выставки были предложены на стендах Федерации настольного тенниса России, Федерации спортивного туризма России и Ассоциации гольфа России.

Как отмечается в сообщении, важной частью фестивальной программы стал Мобильный путеводитель — цифровой сервис форума, который помогал гостям ориентироваться на площадке, находить интересующие стенды и мероприятия, изучать программу и специальные предложения участников, им воспользовались 25 тысяч человек.