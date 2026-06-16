Российские санатории подорожали за год почти на четверть

Проживание в российских санаториях за год подорожало на 22%, средний чек за ночь проживания составил 10,1 тысячи рублей. Данные платформы Bronevik.com приводит ТАСС.

Санатории стали лидирующим сегментом по росту цен на размещение в России, существенный рост продемонстрировали пансионаты, виллы и загородные отели. Согласно исследованию, дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, хотя в этом сегменте средний чек на размещение снизился на 5% по сравнению с прошлым годом.

В среднем туристы платили за ночь в глэмпингах 10,7 тысячи рублей. Одним из самых доступных варинатов размещения по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты.