Первый оздоровительный железнодорожный круиз на Кавминводы стартовал из Москвы

Первый железнодорожный оздоровительный круиз «В долину нарзанов», который пройдет по нескольким ставропольским городам-курортам, стартовал на Павелецком вокзале Москвы.

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В программе маршрута 4 города-курорта: Ессентуки — Кисловодск — Пятигорск — Железноводск.

Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании, в Ессентуках путешественники посетят Воронцовскую аллею и знаменитые Императорские ванны, в Кисловодске — Долину роз и здание Главных нарзанных ванн. Пятигорск позволит погрузиться в историю жизни и творчества поэта М. Ю. Лермонтова, увидеть «Итальянские термы». В Железноводске будет возможность пройтись по сказочной Каскадной лестнице и попробовать минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников.

«Увидеть самые интересные локации и познакомиться с оздоровительными процедурами можно во время организованных экскурсий. Для комфорта пассажиров в состав поезда включены вагоны Люкс, СВ и купе, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной. В меню вагона-ресторана включены традиционные блюда региона, например, хычины, пахлава, толма с говядиной и др.», — сказано в сообщении пресс-службы.

Следующий рейс туристского железнодорожного состава «В долину нарзанов» запланирован на 21 октября.