Зеленоградск: с морским ветерком - по самой красивой велодорожке в России

Самый протяженный и живописный веломаршрут в России находится в Калининградской области на побережье Балтийского моря. Корреспондент "РГ" проехался по велодорожке Зеленоградска, взяв с собой в путешествие деньги и томик стихотворений Иосифа Бродского.

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"Сядь в поезд, высадись у моря"

Зеленоградск - камерный городок на Балтике. Население - всего 17 тысяч человек. До 1946 года это был Кранц - модный морской курорт Восточной Пруссии. В состав СССР он вошел после Второй мировой войны. В последние годы Зеленоградск входит в пятерку самых популярных российских курортов - былая туристическая слава к нему вернулась на волне спроса на путешествия по стране.

Зеленоградск находится всего в 20 километрах от аэропорта Храброво. Из Калининграда можно добраться на автомобиле или по железной дороге. Любопытно, что в конце XIX - начале XX века дорога на поезде от Кенигсберга до Кранца занимала чуть более получаса. Сейчас между городами курсирует электричка, при этом время в пути и здание вокзала практически не изменились.

РГ

Чтобы начать прогулку, ищем велосипед. Пунктов проката в Зеленоградске много, но и разбирают велосипеды быстро. Поэтому, если планируете кататься ватагой или семьей, в горячий сезон лучше прийти пораньше.

РГ

Аренда велосипедов в городе - на любой вкус: прогулочные, спортивные, взрослые трехколесные, детские, трейловые, электрические. Во многих пунктах проката можно взять также детские кресла, прицепы для перевозки малышей и даже домашних животных.

РГ

Цены в пунктах проката - 200 рублей в час/800 рублей в день и выше. Еще можно арендовать на сайтах объявлений. Самый же удобный вариант - когда велосипед в пользование предоставляют владельцы жилья (обычно эта информация есть в карточке бронирования отеля или квартиры). Это экономит не только деньги, но и время: "друг" всегда под рукой.

"И грудь - велосипедным колесом. А ягодицы - к морю полуправд"

В старом Кранце велопрогулки по променаду были запрещены. В современном Зеленоградске - самая длинная в России велодорожка вдоль моря. И весьма живописная.

РГ

Комфортный участок тянется почти на 20 километров до города Пионерского (бывший Нойкурен). Дальше начинаются подъемы и спуски, а путь пролегает вдоль трассы. Но если есть силы - можно добраться до Светлогорска (бывший Раушен), где, например, в свое время отдыхал будущий лауреат Нобелевской премии Томас Манн. Он потом построил себе бревенчатый домик на Куршской косе, на окраине Ниддена (сейчас - поселок Нида в Литве).

Русалка Тина на городской набережной символизирует силу Балтийского моря, в руках она держит кусочек янтаря // РГ

Путь от Зеленоградска до Светлогорска на велосипеде занимает 2,5-3 часа. Если устали, обратно можно добраться на электричке - ходит четыре раза в день, лучше заранее свериться с расписанием. Другой вариант - некоторые пункты проката позволяют взять велосипед в Зеленоградске и сдать в Светлогорске, тогда вернуться можно на такси.

РГ

Велодорожка идет через редкий сосновый и лиственный лес, сквозь деревья видно и слышно море, в любой момент можно свернуть к песчаному пляжу, искупаться или просто посидеть на берегу.

По пути встречаются и специально оборудованные места для остановок: вагончики с водой, мороженым и снеками, крытые беседки, мини-станции для ремонта велосипеда с набором инструментов, а лично мне больше всего нравятся столики и скамейки прямо в лесу с видом на море.

Когда устаешь крутить педали, приятно спешиться и поговорить с морем о чем-то своем. Как писал поэт:

"Уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит".

"Покатим по кварталам Кенигсберга"

В нашем случае - по кварталам Зеленоградска. По ним тоже приятно проехаться - для этого с велодорожки придется свернуть на тротуар.

Город ухожен и похож на европейский. Уютные улочки с симпатичными домами, элементы готики и югендстиля, черепичные крыши, шпили, флюгера, чистые тротуары, симпатичные граффити на стенах домов.

Зеленоградск позиционирует себя как город кошек // РГ

Мне интересны детали. Вот под ногами овальный люк с надписью на немецком. Под ним, объясняют мне, находится прусский пожарный гидрант, и хотя ему более ста лет, он все еще в строю.

"Качество-то - немецкое!" - не без гордости говорит коренной житель Зеленоградска Сергей.

В краеведческом музее можно почитать путеводитель по Кенигсбергу и Кранцу начала XX века, который издавался для русских туристов // РГ

Вот антикварный герб города на неприметном заборе. С камбалой и рогами лося. Камбалу, как рассказывают местные жители, рыбаки и по сей день с пирса ловят в море. Лоси водятся на Куршской косе, но пугливы и, завидев людей, уходят.

Центральной улицей Кранца была Кенигсбергштрассе - теперь это Курортный проспект и улица Ленина. На Кенигсбергштрассе, 2 (сейчас улица Ленина, 1), располагался отель, где в 1901 году вместе с семьей отдыхал будущий премьер и автор аграрной реформы Петр Столыпин. Говорят, живо интересовался немецким подходом к организации жизни крестьян. Сейчас в здании располагается библиотека: внутри - стенд о Столыпине, снаружи - памятная доска. Ирония судьбы: имя реформатора увековечено на улице, названной в честь его идейного врага.

Вообще, русская аристократия любила Кранц. Телефон, электричество, водопровод, канализация - уже в то время в Кранце все это было. Для туристов из России издавался путеводитель по Кенигсбергу и прилегающим морским курортам. Рекламировались тишина и спокойствие, хвойные и лиственные леса, дюны и Куршский залив. Все это есть и сейчас. И все это можно увидеть с велосипеда - на Куршской косе тоже есть велодорожка, хотя и достроена она пока не до конца.

РГ