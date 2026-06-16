Туристке из Москвы потребовалась помощь спасателей в горах Сочи

Спасатели помогли двум туристкам выбраться из Агурского ущелья в Сочи после того, как одной из них стало плохо во время прогулки по горному маршруту. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

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Помощь понадобилась 28-летней жительнице Москвы. Во время спуска от Орлиных скал к Агурским водопадам у нее началась паническая атака. По словам туристки, ей стало трудно дышать, а руки и ноги начали неметь.

На место прибыли сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России и городской службы спасения. Они вывели женщину и ее подругу к смотровой площадке на Орлиных скалах, а затем на внедорожнике доставили их из лесной зоны в город.

После эвакуации туристку передали медикам скорой помощи.

Как рассказала сама москвичка, подобные приступы происходят у нее не впервые. Чаще всего они возникают в местах с большой высотой, а также в замкнутых пространствах.