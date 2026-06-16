Как новые ГОСТы для отелей изменят турбизнес в России?

Россияне стали чаще путешествовать по стране и предпочитают отечественные отели зарубежным. По данным Ассоциации туроператоров России, в этом году Турцию выбрали шесть миллионов жителей страны, а Краснодарский край — почти в три раза больше. Актуальными стали новые нормы для туристической отрасли, которые заработали в стране с начала лета. Одно из ключевых изменений — запрет на расположение гостиниц в жилых помещениях. Какие еще новшества появились в правилах для отелей, хостелов и санаториев, и как лучше выбрать место для отдыха, узнал наш корреспондент «МИР 24 Дмитрий Забрудский.

В обновленной единой методичке для всей туристической индустрии страны два главных дополнения: отели, хостелы, кемпинги, санатории, базы отдыха, глэмпинги теперь должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, на видных местах размещать информацию об услугах, ценах и правилах проживания, а также иметь исправные системы пожарной безопасности и эвакуации. И второе — оно объясняет, как лучше встречать зарубежных гостей: от табличек на иностранных языках до отдельных памяток для туристов из Китая.

Найти компромисс при поиске гостиницы в другом городе — целое искусство, это на себе не в первый раз испытывает Станислав Корнев. Он активно путешествует по стране. «Открываешь, начинаешь читать комментарии и начинаешь сопоставлять информацию от государства, которая написана, и информацию от пользователей, которые туда приезжали, и что они рассказывают. И уже на этом основании я лично буду делать выводы, — рассказал москвич.

Отели в России теперь проверяются на звездность и соответствие заявленным услугам. В них заселяют тайного гостя из Росаккредитации и Роскачества. Задача такого аудита — сделать туристический бизнес прозрачным, например, избавиться от отелей-однодневок. «Все данные по критериям находятся в открытых источниках, и можно оценить владельцам бизнеса, управляющим готовность своих гостиниц к классификации по тому или иному уровню звездности. Единственное, это не может относиться, скорее всего, к площади номеров, потому что площадь, как заявлено в критериях, для разной звездности будет разная, — пояснила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.

Еще одно нововведение — ГОСТы, это своего рода чек-лист качества для владельцев гостиниц, а для потребителя — ориентир для поиска хорошего отеля, если тот добровольно заявляет о соответствии стандарту.

«Могу сказать, что те стандарты, которые приняты, они являются базовыми для нас, но наши стандарты внутренние гораздо выше, потому что мы ориентируемся не только на ГОСТ и даже на звездность, а безусловно на отзывы гостей.

Для бизнесменов новые правила игры — это еще и снижение административных издержек, и юридическая страховка. По готовым шаблонам отели могут сократить расходы на разработку собственных регламентов. А для туристов — гарантия единого стандарта качества по всей стране.

Но в уважающих себя отелях замечают: максимальная клиентоориентированность для них — неписаное правило.

В новых ГОСТах прописаны даже завтраки. В меню советуют добавить рис и лапшу. Львиная доля туристов в России теперь из Китая.