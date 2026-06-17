По Кавказу на каблуках: журналистка решила пешком пройти от Каспия до Черного моря

Восемь регионов за 90 дней — через горные ущелья, альпийские луга, древние села и скалистые хребты. История Оксаны Лыткиной, рискнувшей в одиночку покорить Кавказскую тропу.

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Платье, туфли и ракетница

Соло-путешествие журналиста Оксаны Лыткиной из Миасса по Кавказской тропе началось 14 мая в дагестанском Дербенте. Финиш запланирован на август в Сочи. У Оксаны уже есть немалый опыт пеших походов как по России, так и за рубежом. В прошлом году она прошла 2 300 километров по Большой Уральской тропе, став первой женщиной в России, полностью преодолевшей этот маршрут.

Что дают мне эти походы? Я очень люблю природу, люблю ходить. Обожаю спать в палатке, просыпаться с первыми лучами солнца под пение птиц, рассказывать об этом. Во время путешествия я генерирую идеи, по проектам решаются задачи, которые казались абсолютно невыполнимыми. И с этим багажом идей я возвращаюсь домой и занимаюсь их реализацией, — рассказывает Оксана.

С собой путешественница несет рюкзак весом 13−14 килограммов. В нем — сублимированная еда, палатка, спальный мешок. Для безопасности и связи у Оксаны есть ракетница, свисток и геотрекер. В багаже также косметичка и туфли. Благодаря им и родилось название экспедиции — «По Кавказу на каблуках».

Конечно, сам маршрут Оксана проходит в трекинговой обуви. Каблуки нужны для фотосессий. Правда, сейчас их временно забрала основательница проекта «Кавказская тропа» Ирина Грушанина.

У меня с собой в этот раз и платье. Три дня мы шли вместе с Ириной, снимали фильм. Потом она улетела в Москву. Теперь встретимся на маркировке через две недели, и она снова привезет каблуки, чтобы сделать фотографии. Каблуки — это символ женственности, легкости, хрупкости, — объясняет Лыткина.

Национальная Кавказская тропа — один из самых масштабных туристических маршрутов России. Он соединяет Каспийское и Черное моря: путь тянется примерно на 1 500 километров через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Краснодарский край и Адыгею. Маршрут проходит через горные хребты, перевалы, альпийские луга, древние села и особо охраняемые природные территории.

Проект начали развивать несколько лет назад. Сейчас тропу постепенно маркируют, описывают и делят на участки разной сложности — от коротких недельных маршрутов до многомесячных экспедиций. Идея проекта — показать Кавказ вне привычных туристических точек, а также развивать туризм на особо охраняемых природных территориях, выводя его на уровень современных стандартов безопасности и инфраструктуры.

Культурный шок

Первые три ночи Оксана провела в палатке. Потом из-за дождей решила остановиться у местных жителей в Кайтагском районе: ночевать под открытым небом в такую погоду было не только некомфортно, но и небезопасно.

Местные жители говорят, что таких дождей не было сто лет. Осадки повредили тропу, очень тяжело идти по грязи. Но я радуюсь, что это лишь небольшие участки. Вообще, все неудобства компенсируют невероятные виды, которые открываются с холмов. Несмотря на трудности, ты все равно получаешь неимоверное удовольствие, — делится впечатлениями Оксана.

На Кавказе путешественница впервые, хотя давно мечтала здесь побывать. О Кавказской тропе узнала случайно и решила: пора! С первых же дней Оксана влюбилась в Дагестан.

О, местные жители — это особая тема для разговора. То, как здесь встречают, как помогают, готовы накормить-напоить, принять у себя дома — я просто в шоке! У меня реально культурный шок, я никогда не видела такого гостеприимства. Дагестан для меня — это открытие. Я поражена детьми: очень любознательны, им все интересно, они хотят помочь. У нас не такие дети, это для меня тоже удивительно.

Мощный старец VS лихой горец

Прошлогодняя экспедиция «Урал на каблуках» стала для Оксаны своеобразной репетицией кавказского маршрута. Закалила и морально, и физически. Но Кавказ и Урал абсолютно не похожи друг на друга.

Их вообще нельзя сравнивать, это совершенно разные горы. Я бы сказала, что Урал — это такой мощный старец: иногда улыбается, но чаще хмурый, иногда злой, а иногда приветливый. А Кавказ — это лихой горец, с высокими пиками, и он тоже с характером.

В день Оксана проходит до 20 километров. Маршрут лежит через альпийские луга, высокогорные села, заброшенные аулы с уникальной архитектурой. Тем, кто только задумывается о длительных пеших походах, Оксана советует в первую очередь научиться ориентироваться на местности.

Обязательно надо уметь пользоваться картами. Путь длинный, разметка не везде читается, плюс могут случиться природные катаклизмы. Поэтому надо уметь ориентироваться на местности и много ходить. Путь идет в гору с первых же дней: на четвертый я уже поднималась на высоту тысячу с лишним метров, — говорит Оксана.

Без подготовки это достаточно сложно, особенно с рюкзаком, признается путешественница. Она советует начинать с небольших походов и постепенно увеличивать километраж.

Кавказская тропа, если ее проходить частями, для новичков будет по силам. Для этого команда проекта разбивает Кавказскую тропу на маршруты по 50−100 километров, чтобы можно было за неделю пройти небольшой участок, — говорит Лыткина.

После финиша в Сочи Оксана станет первым человеком в России, получившим титул «Корона хребтов России». Его присваивают тем, кто за один календарный год полностью проходит Большую Уральскую и Кавказскую тропы. Следить за путешествием можно на сайте проекта и в соцсетях Оксаны Лыткиной.