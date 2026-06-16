Почему россияне выбирают «медленные путешествия»

В 2026 году одним из заметных туристических трендов стали «медленные путешествия», когда люди выбирают формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, природой и вниманием к локальной жизни. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они понимают этот тренд, готовы ли уже сейчас попробовать такой формат и какие сценарии неспешного отдыха для них действительно привлекательны.

Так, 41% респондентов признались, что впервые слышат о таком тренде, хотя сама идея кажется им любопытной. Среди тех, кто уже знаком с форматом, четверть (25%) понимают его как отдых без жесткого расписания – с прогулками и меньшим стремлением «закрыть» стереотипные галочки. Еще 22% понимают тренд как поездку, в которой не нужно менять по пять городов за неделю, а можно дольше оставаться в одном месте. Для 8% это прежде всего выбор в пользу экологии – меньше перелетов, больше природы, а 4% связывают формат с более нишевыми направлениями.

А 43% участников опроса не готовы отправиться в «медленное путешествие» в этом году, но с интересом присмотрятся к чужому опыту. 16% организуют такую поездку в ближайшее время, 14% уже собираются поехать в отпуск именно в таком формате. При этом 27% признаются, что им все же ближе привычный стиль отдыха – более понятный и проверенный.

Наиболее привлекательным сценарием «медленного туризма» без поездок в другие страны для россиян остается отдых на природе. 26% выбрали вариант с дачей или домом за городом. 15% готовы исследовать собственный город – гулять пешком, ходить в парки и на выставки. По 14% набрали два разных, но по‑своему созвучных сценария: остаться дома и отоспаться или, наоборот, уйти с палаткой в лес или горы, чтобы максимально отключиться от людей и гаджетов. При этом для 31% россиян «медленный» формат всегда связан именно с со сменой локации, иначе неотличим от обычных выходных.

В самих путешествиях россияне, в первую очередь, ищут не насыщенную культурную программу, а возможность переключиться. 35% говорят, что им ближе всего в поездках пешие маршруты, отсутствие суеты и рабочих чатов. Еще 28% воспринимают путешествие как способ снизить стресс и не гнаться за контентом для/из соцсетей. Для 19% важнее узнавать повседневную жизнь, а не только собирать «картиночные» виды. Еще 18% выбирают общение с местными жителями, локальную кухню и погружение в атмосферу. Таким образом, даже без прямой привязки к тренду запрос на более спокойный, «человеческий» ритм отдыха уже хорошо заметен.

Самым популярным направлением «медленных путешествий» оказалась зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов – этот вариант выбрали 44% респондентов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 4 по 11 июня 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.