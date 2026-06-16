Туристы штурмуют сайт РЖД и сметают билеты

В РЖД снова открыли продажи билетов на сентябрь на ряд поездов дальнего следования с южного направления – от станций на Черноморском побережье и от Кисловодска. Несколько дней туристы не могли найти места с отправлением начиная с 8 сентября. Проверили – для бронирования доступны билеты до 12 сентября, с 13-го в системе нет предложений.

Пассажиры, что несколько дней мониторили сайт РЖД, бросились их бронировать. В результате сайт и мобильное приложение не справились с потоком обращений.

«Видимо, миллион человек одновременно ломанулся штурмовать сайт, серверы не справляются, – отметили в паблике. – Приложение выдает бесконечную загрузку или "внутреннюю ошибку сервера"».

Туристы недовольны, что вагоны появляются порциями по нескольку штук.

«Что за бред? Выбросили три верхние полки у туалета и боковушку. Мне нужно вывезти двоих детей, как я их раскидаю по всему вагону?» – пожаловалась одна из мам.

Самые настойчивые – уже с билетами.

«Только что взяла два места из Сочи на 10 сентября – появился поезд 104».

После 3 часов неудачных попыток туристка смогла выбрать места в полностью еще свободном вагоне. Она также посоветовала другим:

«Берите плацкарт или купе по одному – если оформлять сразу кучу пассажиров, система вылетает от нагрузки».

При этом в соцсетях немало жалоб на то, что купе на семью «поймать нереально».

«Хотела купить три места рядом из Анапы: пока оформляла первое, остальные два места просто испарились. В итоге у меня один билет в 3-м вагоне, два других в 7-м на верхних полках», – написали в одном из чатов.

Чтобы не сидеть на сайте часами, пытаясь вручную найти места, многие заранее заполнили «лист ожидания». Так, после подачи заявки на поезд Анапа – Москва на 9 сентября туристка через час получила СМС, что места найдены:

«Дали два нижних в одном купе, как и просила».

«Лайфхак рабочий, не игнорируйте эту кнопку», – в паблике рассказали, что на двухэтажный поезд из Сочи система подобрала билеты по заявке и отправила сообщение «оплатите в течение 40 минут».

Как и предупреждали в РЖД, в расписание внесли ряд изменений по времени и остановкам – некоторые поезда будут идти дольше, из-за обходов на маршруте исчезли одни станции и появились другие. В частности, убрали остановку на станции Лихой, где ведутся ремонтные работы.

«Расписание знатно перелопатили из-за этого ремонта для поезда из Новороссийска – теперь он идет почти на 3 часа дольше, и убрали остановку на нашей станции, придется ехать в соседний город на пересадку».

Пассажир согласился с корректировкой:

«Выбирать не из чего – либо так, либо никак».

Ранее TourDom.ru написал, когда можно ожидать загрузки мест в систему продаж РЖД на поезда с Черноморского побережья в сентябре.