Ялту и Феодосию свяжет скоростная «Комета» на подводных крыльях

Между крымскими городами Ялта и Феодосия будет курсировать скоростное судно "Комета" на подводных крыльях. Регулярные рейсы начнутся с 20 июня. Об этом сообщает официальный сайт по продаже билетов "Комета Экспресс".

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По этим данным, рейсы между двумя городами будут регулярными дважды в день. Из Феодосии судно будет отправляться в 9:00 и прибывать в Ялту в 11:30. В обратном направлении отправление из Ялты в 16:00, а прибытие в 18:30. Взрослый билет стоит 3 200 рублей, льготный - 2 720 рублей и детский - 1 600 рублей. Билеты покупаются для детей в возрасте от 2 до 12 лет, до двух лет поездка бесплатная без предоставления места.

"Все лучшее всегда возрождается. И путешествия на скоростных "Кометах" между Ялтой и Феодосией не стали исключением", - говорится в сообщении ресурса.

На сайте перевозчика есть также направление Сочи - Феодосия, но эта опция пока не активна.

В декабре 2025 года глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что в 2026 году суда "Комета" начнут курсировать между Сочи и Севастополем с заходом в Сириус.

Суда на подводных крыльях "Комета 120М" оборудованы креслами авиационного типа, они могут вмещать до 120 пассажиров. Экипаж составляет пять человек. Длина судна - 35 метров, ширина и высота - 10 метров. Скорость судна составляет около 65 километров в час, корабли могут проходить более 150 километров без остановки.