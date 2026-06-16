Туристы раскупили билеты на поезда в Калининград до середины августа

Железнодорожных билетов из Москвы в Калининград на самые востребованные недели лета в продаже практически не осталось. Альтернатива – перелет, однако цены на авиабилеты в высокий сезон заметно выросли.

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До конца июня добраться из столицы в западный эксклав по железной дороге пока можно без особых проблем. Билет в купе обычного поезда стоит от 7 тыс. руб., фирменного «Янтаря» – от 12 тыс. руб. Плацкарта обойдется в 5 и 7 тыс. руб. соответственно.

Ситуация резко меняется с начала июля. На большинство поездов свободных мест уже нет, а в отдельных составах доступны лишь купе для маломобильных пассажиров.

Небольшие шансы появляются только после 12 августа. По состоянию на сегодняшний день на эту дату в двух поездах из Москвы в Калининград остаются свободными 6 мест в купе и 9 – в плацкартных вагонах. Во второй половине августа ситуация становится заметно легче: ближе к началу учебного года туристический поток традиционно снижается.

Тем, кто все же планирует поездку в Калининградскую область в разгар лета, остается рассчитывать на авиаперелет. Однако благодаря динамическому ценообразованию дешевым такое путешествие не будет. Так, на 1–8 июля минимальная стоимость билетов туда-обратно составляет 21 тыс. руб.* на рейсах «Победы». На 13–20 июля — уже около 23 тыс. руб. у Smartavia и «Аэрофлота», а на 20–27 июля цены достигают 32 тыс. руб. («Победа»).

В августе стоимость перелета постепенно снижается: в последнюю неделю лета билеты туда и обратно можно найти примерно за 13 тыс. руб. Еще дешевле обойдется поездка в ближайшие пару недель — от 11 тыс. руб. с багажом и от 8 тыс. без него. Правда, июньская погода в Калининградской области обычно прохладная и дождливая. Сейчас, например, в регионе всего +15…+17 °C, а Балтийское море в Зеленоградске и Светлогорске прогрелось лишь до +14…+15 °C. К тому же на побережье периодически штормит.

Ранее мы писали, что в июле улететь в турецкую Анталью можно дешевле, чем на некоторые российские курорты: в системах бронирования появились билеты из Москвы от 8,8 тыс. руб. в одну сторону.

* Здесь и далее указана стоимость перелета с багажом.