Захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тыс. руб

Захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей, для должностных лиц до 30 тыс., для юридических размер взыскания увеличивается до 400 тыс. рублей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на юристов. Нарушение требований пожарной безопасности — самая распространенная статья для данной категории нарушений. При этом штраф в 1 тыс. рублей за нарушение санитарных норм может быть наложен, если складирование вещей создает антисанитарные условия. За порчу имущества взыскание может достигать 1,5 тыс. рублей. При этом меры могут применяться как отдельно, так и вместе.