Россияне массово отказываются от Крыма

Топливный кризис в Крыму начал «бить» по туристическому сезону, сообщает РБК.

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Владельцы отелей, гостевых домов, виноделен и туроператоры заявили о резком росте количества отмен бронирований. По словам участников туристического рынка страны, с начала лета отмечаются отмены поездок. «На июнь аннулируется 80% забронированных заездов, на оставшиеся два летних месяца — 50%. Новые брони в небольшом количестве появляются на август — сентябрь.

При этом летний сезон туристы начали активно бронировать в конце 2025 года, а к майским праздникам в одной из туркомпаний было выполнено 60–70% плана продаж. Однако после того, как начались перебои с топливом, количество отказов резко увеличилось. Клиентам возвращают полную стоимость поездок и собственную комиссию.

Что касается гостиничного бизнеса, то за десять дней топливного кризиса количество отказов превысило показатель за весь 2025 год. Загрузка составляет около 30% при норме для июня в 65–70%. Похожая ситуация сложилась в гостевых домах под Алуштой. В июне было отменено около 90% бронирований — из десяти ожидаемых гостей приезжает только один.

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от поездок в Крым в июне, отмен на июль-август пока не так много, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН.