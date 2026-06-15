Как туристы в Сочи стали экономить

Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319 тысяч — самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят — предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет.

Арендовать на один день красивую беседку — шестиместное бунгало на модном пляже «Мантера» в Сириусе — обойдется в 35 тысяч рублей в день, шезлонг стоит от 6 тысяч за сутки. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Mantera Supreme, такие номера уже проданы.

На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На Центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1 тысячу рублей, в Адлере за лежак просят от 600 рублей, приводит цены портал «Турдом». Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей: шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды, на полотенцах. А в общепите тренд, неожиданно, задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеречинский:

Олег Смеречинский журналист «Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Mantera Supreme, с лучшими ресторанами в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики, если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания — «Вкусно и точка», KFC -, вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети «Пятерочка», «Магнит». Вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но по крайней мере на второй линии».

При этом пока, говорит Смеречинский, старт сезона успешным не назвать: аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели:

Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» «Мы можем разместить туриста и за тысячу рублей в сутки, и за 25–30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери-уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 млн туристов. Мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23–25 градусов, ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не так много, свободные набережные, рестораны. Я думаю, что, когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений».

Транспортная доступность — главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто «на уикенд», но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине, — из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановили продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября, причина — ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения.

Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать:

«Когда и что — непонятно, при этом многие люди скупают билеты на вокзалах, и в итоге мы с 8 утра должны стоять около кассы. Билетов нет. Я, например, уже третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте и в приложении. РЖД сегодня тоже написали: «Ждите продажи билетов», и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно, как и что мониторить, тоже непонятно».

В ответ на запрос редакции Бизнес ФМ в РЖД ответили следующее:

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена. В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться».

РЖД рекомендуют пассажирам включить уведомления в приложении — это поможет оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.