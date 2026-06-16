Россия остается страной для сезонного летнего отдыха

Около 40% перелетов по России приходится на период каникул, рассказали в "Авиасейлс". Несмотря на рост популярности арктического туризма, Россия остается страной сезонного летнего отдыха. Эксперты считают, что на фоне повышения интереса к путешествиям внутри страны этот сезон может растянуться.

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По данным "Авиасейлс", россияне по-прежнему активно путешествуют внутри страны: 7 из 10 авиабронирований приходятся на Россию. При этом растут не только традиционные отпускные направления, но и, например, Кировск (+40%), Нальчик (+39%), Горно-Алтайск (+25%), Астрахань (+23%), Чебоксары (+18%).

"40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь - это пик спроса на большинстве направлений", - отметили в компании.

Россия остается страной сезонного туризма. Высокий спрос на отдых летом на море - это не тенденция, а давно зафиксированный факт, говорит профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

"Это особенность нашей огромной по территории страны, которая охватывает четыре климатических пояса - от арктического до субтропического. Большая часть территории России находится все-таки в зоне относительно холодной зимы и в основном теплого, но не жаркого лета. Например, в Якутии часто с середины октября до середины апреля может быть вообще минусовая температура, в то время как в Сочи практически до конца сентября можно купаться в море. Жители многих российских регионов каждый год планируют летний отдых для того, чтобы вывезти детей на море и/или самим погреться на солнышке", - говорит она.

Из-за этого сезонность летнего туризма как на курортах Краснодарского края и Крыма, так и во всех российских регионах, когда комфортно путешествовать на автомобиле, экскурсионном автобусе, сплавляться по рекам и т.д., - это то, что было, есть и будет в нашей стране всегда. Но это не означает, что не будет роста спроса на туры в другие периоды года.

"Развитие других видов туризма зависит прежде всего от двух факторов: наличия платёжеспособного спроса и конкурентоспособного предложения по внутреннему туризму. Если соотношение "цена/качество" не соответствует тому, что есть за рубежом, то даже при отсутствии роста платежеспособного спроса потребители будут выбирать отдых за рубежом - пусть на более короткий период, чем в России, но зато с более высоким и гарантированным уровнем сервиса", - рассказывает она.

Поэтому сейчас в регионах, особенно тех, которые не относятся к курортным, идет борьба за туристов, что в итоге приводит к появлению более привлекательных предложений туров - как по цене, так и по наполнению (проживание, проезд, досуг, развлечения, экскурсии и т.д.), предлагая уникальные туры. Многие граждане перешли на отдых несколько раз в течение года - по 1-2 недели, поэтому интересные предложения в межсезонье также востребованы, но они никогда не смогут перекрыть летний спрос, говорит Зайцева.

Коммерческий директор Группы отелей "Русские Сезоны" Инна Рындина отмечает, что сезонность в туризме является нормой не только для России, но и для всего мира. По ее мнению, преодолеть данный фактор может помочь только грамотно созданная инфраструктура в регионах, которая позволит заполнить свободное время туристов вне зависимости от погоды и климата.

"В первую очередь снижению сезонности способствует SPA-инфраструктура, которая должна сочетать современные решения в термальных комплексах, бассейнах и банях. На втором месте всегда находится гастрономическая составляющая, которая должна быть представлена минимум тремя ресторанами. И, конечно, должна присутствовать развлекательная инфраструктура, которая в среднем должна насчитывать не менее 20 активностей для разных целевых аудиторий", - отмечает Рындина.

Последние несколько лет Север и Арктика стали модными направлениями туризма, и эти направления могут стать традиционными для туриста, если регионы организуют сферу гостеприимства так, что туристам захочется вернуться, говорит директор стратегических проектов Школы управления "СКОЛКОВО" Ольга Кузьмичева. Например, для привлечения туристов в Норильске стартовала масштабная программа по организации туристической инфраструктуры на горе Шмидта.