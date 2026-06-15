В России продлили поддержку для туроператоров в сфере заграничных путешествий

Правительство России продлило меру поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба кабмина.

"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности за 2025 год. Подписанным распоряжением он перенесен с 15 июня 2026 года на 15 февраля 2027 года", - говорится в сообщении.

Решение направлено на поддержание финансовой устойчивости туристической отрасли в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, отметили в кабмине РФ.

"Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из за наличия угрозы безопасности", - указали там.

Решения о переносе сроков уплаты отчислений в фонд персональной ответственности туроператоров также принимались правительством в 2021, 2022 и 2025 годах.

Ранее правительство снизило размер таких отчислений за 2025 год с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.