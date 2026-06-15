Петербург в прошлом году принял 12,5 миллиона туристов

Санкт-Петербург продолжает наращивать туристический поток. По итогам 2025 года город посетили 12,5 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Такие данные озвучили в Смольном.

© tourdom.ru

По словам губернатора Александра Беглова, большинство гостей остались довольны поездкой. Уровень удовлетворенности туристов составил 86%, что свидетельствует о сохранении высокого качества сервиса.

Вместе с ростом числа путешественников увеличивается и гостиничный фонд. В течение прошлого года в Петербурге открылись десять новых отелей категорий от трех до пяти звезд. Это позволило расширить возможности размещения как для российских, так и для иностранных гостей.

По оценкам властей, вклад отрасли в 2025-м превысил 800 млрд руб., что на 15% больше показателя предыдущего года.

В Смольном отмечают, что туристов привлекают не только классические достопримечательности, но и новые городские проекты. Одним из наиболее ярких примеров стал кластер «Остров фортов» в Кронштадте, который входит в число популярных мест для посещения.