Колпино: как увидеть Петербург с неожиданной стороны

За пределами исторического центра Петербурга есть города с собственной историей и характером. Колпино - один из них. Здесь соседствуют дореволюционные здания, неоклассические фасады, инженерные сооружения XIX века и зеленые зоны для отдыха.

Маршрут по Колпино нередко начинается с Привокзальной площади, сообщает Петербург2.ру. Рядом с ней возвышается Дом со шпилем - неоклассическое жилое здание 1950-х годов с колоннами и лепниной. Изначально архитектор планировал разместить на балюстраде скульптуры, символизирующие разные стороны жизни города. Сейчас фигуры сняты для реставрации, но здание по-прежнему формирует узнаваемый облик центра.

За железнодорожными путями, напротив Дома со шпилем, находится плотина № 3 - инженерное сооружение начала XIX века по проекту Александра Вильсона, признанное объектом культурного наследия федерального значения. Плотина неоднократно перестраивалась: от деревянной до чугунной, после войны ее восстановили в кратчайшие сроки. Водный каскад в любое время года привлекает местных жителей и туристов. Добраться до плотины можно через подземный переход, ориентир - мемориал красногвардейцам.

На улице Труда сохранились дореволюционные дома конца XIX века (№ 11 и 16), а также постройки советского периода. Торговый центр в доме № 7 изначально строился как Магазин Ижорзавода на рубеже эпох, а в 1950-х был реконструирован. Через дорогу - фабрика-кухня 1930-х годов, а дом № 8 когда-то был гостиницей Фаткина.

Выйдя на Соборную улицу и бульвар Свободы, можно увидеть Городской сад и здание бывшего управления Ижорских заводов (ныне администрация Колпинского района). Это здание с башней и часами построено в начале XIX века при Александре I. Городской сад - старейшее общественное пространство Колпино, где до революции играл духовой оркестр и проходили праздники. Сегодня здесь сохранились старые деревья, каменные дорожки и уютные уголки для прогулок у воды.

За рекой расположен сквер Коммуны, а на берегу - Вознесенская церковь XIX века, построенная также как школа. Храм отличается кирпичным цветом фасада, белыми деталями и черным шатром; мозаика над входом придает зданию особый облик. Колокольня, крыша и купол восстановлены уже в постсоветское время.

Вдоль берега сохранились два дореволюционных дома для инженеров и служащих Ижорского завода. Здесь же находится культурно-досуговый центр "Ижорский" с Музеем истории Ижорских заводов. Экспозиция рассказывает о развитии промышленности с 1722 года, содержит документы, фотографии и личные вещи заводчан.

В 15 минутах ходьбы от музея - Парк культуры и отдыха на острове Чухонка, куда ведет небольшой мост. Парк занимает почти 30 гектаров, создан в советское время. Здесь обитают белки, часть деревьев пересажена с Исаакиевской площади. Работает аттракцион, зимой можно взять напрокат финские сани. Вдоль улицы Красной проложена экотропа - от Ижорского батальона до Ремизова, где оборудована смотровая площадка.

В разных частях города установлены арт-объекты: "Уставший школьник", "Финский олень", "Инь-Ян", скульптура молодоженам, "Трое из Простоквашино". Эти детали добавляют Колпино индивидуальности и становятся точками притяжения для прогулок.

Колпино - город, где индустриальное прошлое переплетается с уютом старых улиц и парков. Прогулка по нему позволяет увидеть рабочую окраину Петербурга с неожиданной стороны.